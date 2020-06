El Xerez CD pide disculpas al Jerez Industrial por tocar a sus jugadores

El Xerez CD ha pedido disculpas al Jerez Industrial por tocar a sus jugadores a través de un comunicado, los gestores azulinos han contactado con Pedro Garrido, presidente del club blanquiazul, y han aclarado las posturas.

La nota del Xerez CD dice: "Desde el Xerez CD queremos pedir disculpas si el interés mostrado en algunos de los jugadores del Jerez Industrial CF ha podido afectar en la concentración de su plantilla.

Deseamos la mejor de las suertes al Jerez Industrial CF en el 'play-off' venidero y le agradecemos una vez más la predisposición que ha tenido siempre con nuestro club".

Juan Luis Gil, uno de los responsables de la gestión deportiva del cuadro azulino, ha que explicado que "Pedro Garrido contactó con Juan Pedro, nuestro directo deportivo entre comillas, y le comentó que estaban molestos. Le pedimos disculpas porque nuestra intención no es esa pero los jugadores quedan libres. No les hemos hecho oferta ni nada, sólo les hemos transmitido que teníamos interés, hemos quedado en hablar después de la fase de ascenso. Nosotros también hemos perdido a Borja y aquí no llamó nadie del Ceuta para decírmelo. De todos modos, insisto, nos hemos disculpados y tan amigos".