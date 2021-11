El Xerez CD negocia con un grupo gestor su entrada en el club

El Xerez CD se encuentra una vez más en una delicada situación económica y los dirigentes azulinos negocian con un grupo empresarial para que se haga cargo de la gestión de la entidad con la intención de reflotarla en todos los aspectos.

Ambas partes ya han contactado en varias ocasiones y las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De hecho, la intención de los directivos xerecistas es tenerlo todo cerrado en las próximas horas para ponerse a trabajar de forma conjunta.

El acuerdo sería por cuatro temporadas y el grupo se aseguraría una parte de los ingresos que pueda generar. Es una fórmula que lleva años implantada en el fútbol y que no siempre ha dado los frutos esperados. A clubes como el Recreativo de Huelva no le fue bien y tuvo que cambiar el formato. Otros, como el Ceuta, lo utilizan sólo y exclusivamente para profesionalizar la entidad y no como soporte económico.

En el caso del Xerez CD, Juan Luis Gil, mandatario azulino, resalta que "estamos hablando con ellos y sus planteamientos nos parecen acertados. Queremos que el club crezca y se profesionalice ellos serían los responsables. Llegarían con cuatro o cinco personas, una para cada departamento, que trabajarían con nosotros de forma consensuada. Por ejemplo, la persona encargada de la parcela deportiva, trabajaría junto Ramón Verdú y con los técnicos”.

En cuanto a la aportación económica que este grupo pueda realizar, el dirigente xerecista apunta que "son detalles que no podemos desvelar hasta que la operación no se cierre. Lo que sí puedo decir es que todo irá en función de los objetivos".

Juan Luis Gil desveló la pasada semana en la asamblea de socios que convocó en el Centro Cívico Rosa Roige que la plantilla aún no había cobrado el mes de octubre y que lo haría en los próximos días, ya que se encontraban pendientes de un pago de uno de los patrocinadores. Aún no ha hecho efectivo el pago y resalta: "Estamos en la misma situación, no hemos pagado porque no hemos recibido ese ingreso. Nos han asegurado en los próximos días lo harán efectivo y esperamos abonar esa mensualidad pendiente antes del domingo".