La directiva del Xerez CD expone a los socios la difícil realidad económica del club

El Xerez CD ha celebrado esta tarde una asamblea a la que ha asistido más de un centenar de socios y aficionados en la que la directiva ha dado cuenta de la situación económica que atraviesa la entidad. Juan Luis Gil 'Titín', presidente azulino, ha reconocido que a la plantilla se le adeuda la mensualidad de octubre, que la nómina mensual es de 30.000 euros -aunque los gastos del club son mayores ya que a esa cantidad hay que sumar los corrientes- y que "ahora mismo, el club no genera esa cantidad con la suma de los patrocinadores, pero para eso estamos nosotros aquí", señalando que la plantilla acordó cobrar cuando estuviera toda la cantidad, "pero si hay algún jugador que necesita el dinero, que nos lo haga saber y se habla", apuntó el presidente.

Entre los socios que han asistido estaban Juan Díaz, José Luis Mateos y José Manuel Matos, consejeros hasta hace unos meses de la entidad, así como varios integrantes de la primera plantilla, entre ellos los capitanes Álex Colorado, Juanca y Migue García, además de Álex Satoca, Rubén Jurado y Óscar y del cuerpo técnico. Colorado tomó la palabra para asegurar que la plantilla va a darlo todo este miércoles para intentar ganar al Recre en el Nuevo Colombino y reconoció que "hay compañeros que esta situación les está afectando porque son de fuera y tienen que pagar sus gastos".

Situación delicada

Titín expuso la realidad económica del club y a la pregunta de cómo puede haber problemas de pago al tercer mes de temporada cuando dijo que el presupuesto estaba cubierto desgranó una serie de detalles: "Tenemos un presupuesto, pero luego salen deudas que ni sabíamos que existían. Tuvimos que pagar 28.000 euros de AFE por denuncias de varios jugadores, entre ellos Guille, Pedro Carrión y Juanito Benítez", apuntó. "Luego Ruz nos exigió lo que teníamos pendiente con él, 41.000 euros", motivo por el que se suspendió el amistoso contra el Marbella. Tras mucho negociar, al exjugador azulino se le pagan 20.000 euros y se acuerda ingresarle todos los meses 500 euros, "quedando una deuda pendiente de 15.000 euros" para la próxima temporada. Además, "queda pendiente media nómina más la prima a los jugadores de la temporada pasada".

Tras esta exposición, el presidente argumentaba: "Esto es muy difícil, estamos al frente de una sociedad que debe millones de euros y si a mí me viene alguien con solvencia que me asegura la supervivencia deportiva e institucional le entrego mi club y me voy con los Hools, que lo estoy deseando".

Además, desveló que el 1 de diciembre hay un juicio por reclamación de cantidades con Sergio Narváez, "que nos pide 26.000 euros después de que se fue al FC. Y todos los meses pagamos 2.000 euros en abogados porque estamos poniendo en orden institucionalmente al club, porque la Federación ya nos advirtió que es la última vez que nos deja competir sin tener abierto el registro mercantil. Pero no me pidáis que hable de ese tema porque hay que ir con mucho cuidado, es la supervivencia del Xerez, sólo pido que confiéis en nosotros. Y también están los casi 5.000 euros que nos cuesta jugar en Jerez todos los meses por el alquiler de las instalaciones".

Juan Díaz no vuelve

Antes de comenzar la asamblea, Titín dio la palabra a Juan Díaz "porque oigo en muchos sitios que si Juan va a volver. Que responda él". Y respondió. El exdirector deportivo tomó el micrófono y anunció lo que algunos no querían oír: "Estos últimos días he recibido muchas llamadas preguntándome si voy a volver. No. Ahora mismo, mi situación personal y la de mis empresas no me permiten dedicar el tiempo que hay que dedicarle al Xerez CD. El año pasado puse 400.000 euros de mi casa, de mi familia. Pagué la deuda con AFE y luego otros 200.000 durante la temporada y lo hice por amor al escudo. Para llevar este club hay que tener capacidad económica y de gestión, hace falta mucho más de lo que hay. Es mi opinión".

Preguntó una socia cuál fue el detonante de su salida y si era porque quería ser presidente. "Ahí está Titín para decir si yo en algún momento le digo que quiero ser presidente. Jamás. La gota que colma el vaso es el fichaje que proponemos de Antonio Sánchez. Cuando Emilio Fajardo, Ramón Verdú y yo comunicamos el delantero que queríamos, Juan Luis me dijo que ese jugador no venía al Xerez. Le dije ¿cómo? Te respeto, pero me voy del Xerez. Os parecerá una tontería, pero si soy el tonto que estoy poniendo dinero y no me dejan tomar decisiones...".

Posteriormente, Titín daba su versión. "A Chuma, elegido mejor jugador de la temporada, no se le ofrece la renovación y Juan me dice que el míster no quiere contar con él. Yo le pregunto al míster si el jugador es importante para él y me dice que Chuma es un estandarte en el club. Cuando me entero que vamos a firmar a Antonio Sánchez por dos mil euros y que a Chuma se le va a ofrecer 1.300 o 1.400 digo no. ¿Que tendría que haberles dejado porque era su departamento? Sí y si se equivocan lo hacen ellos, pero no lo veía".

Otro socio preguntó por la situación de Carlos Calvo y Lolo Garrido. "Con Carlos estamos pendientes de juicio, hay buena predisposición por su parte. A Lolo se le han pagado ya 5.200 euros. Si ascendemos tiene contrato y si no, queda libre".