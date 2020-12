El Xerez CD no ganaba tres partidos seguidos desde la temporada 17/18

La trayectoria del Xerez CD en las últimas temporadas ha estado marcada por la inestabilidad y a nivel deportivo se ha visto reflejado en el terreno de juego, tanto que el Deportivo no ganaba tres encuentros de forma consecutiva desde hace tres campañas, concretamente la 17/18 de la mano de Vicente Vargas en Tercera y no era líder, como ahora, desde la excelente campaña en Segunda antes del ascenso a Primera.

La pasada temporada (19/20), la pandemia detuvo una competición que arrancó con una incomparecencia en Arcos por impagos. El equipo se encontraba fuera de los puestos de descenso cuando terminó todo, pero sus resultados no fueron brillantes y sólo llegó a enlazar dos victorias consecutivas. En la jornada 12ª, ganó al Rota; en la 13ª, sumó tres puntos del Écija por su retirada (0-3), y en la 14ª superó al Pozoblanco (2-1).

La campaña 18/19 fue más tranquila en lo que a resultados se refiere y el Deportivo nunca pasó apuros, se mantuvo en la zona media pero no llegó a engancharse con los equipos de la parte alta. Encadenó hasta ocho jornadas sin perder con Nene Montero no ganó tres encuentros seguidos. Ese mismo curso, también en dos oportunidades consiguió no caer en dos bloques de cinco jornadas cada uno.

Hay que remontarse al ejercicio 17/18 para encontrar tres victorias consecutivas del Deportivo. Llegaron entre las jornadas 15ª y 17ª y, curiosamente, cuando el equipo jugaba fuera de Jerez.

En la jornada decimoquinta, el Xerez CD goleó por 4-1 al Atlético Espeleño, con un gol de Quirós y tres de Pedro Carrión en el Sánchez Portela de Torrecera. A la siguiente semana, doblegó a Los Barrios por un contundente 0-3 (Quirós, David Narváez y Javi Gómez) y en la 17ª, otra vez en Torrecera, se adjudicó el derbi ante el Guadalcacín.

En un partido intenso, el cuadro xerecista se impuso por 3-2. Pedro Carrión abrió la lata, empató Canty, Quirós desequilibró la balanza y David Narváez hizo el 3-1. Otra vez el siempre peligroso Canty marcó para acortar distancias en ya en el descuento.

Mejor racha y ascenso

Para llegar a la mejor racha de triunfos seguidos del Xerez CD desde que abandonó el fútbol profesional hay que remontarse a la campaña 16/17. Con Vicente Vargas, el Deportivo logró el ascenso a Tercera después de una buena temporada, en la que logró buenos registros.

Encadenó seis victorias seguidas (32ª a la 37ª) y en la última jornada de la competición logró un empate en Lora que le valió dar el salto de categoría. Su buena racha arrancó en la jornada 32ª con una goleada al Almodóvar (0-5), luego superó en La Juventud con muchos apuros al Pinzón por 2-1.

En la jornada 34ª le tocó visitar el San Sebastián para enfrentarse al UP Viso y en un encuentro intenso y con emoción hasta el final, regresó con los tres puntos al ganar por 1-2. En casa dio cumplida cuenta de la Roteña y le hizo un contundente 5-1. Acariciaba el ascenso pero los rivales no cedían y la igualdad era máxima.

Dio un golpe de autoridad en Valverde del Camino y ganó 0-4 a la Olímpica. En casa, también se deshizo del Chiclana por 2-0 y llegó con opciones de dar el salto a Tercera División en Lora tras seis triunfos consecutivos.

El equipo sevillano estaba descendido pero disputó el partido como si le fuese la vida en él y el Deportivo tuvo que pelear para sumar el punto que necesitaba. Juan Benítez desató la alegría de los xerecistas que se desplazaron cuando logró el empate a uno.