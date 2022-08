El Xerez CD no muestra su mejor versión frente al Arcos y empata a cero

El Xerez CD no ha pasado del empate a cero ante el Arcos en su tercer amistoso de la pretemporada en el Antonio Gallardo. Los de Paco Peña se han mostrado espesos y han acusado el cansancio del partido del miércoles ante el Jerez Industrial y la carga de trabajo acumulada en estas primeras semanas de pretemporada.

El Xerez CD saltó al verde con un once similar al que goleó al Jerez Industrial en la segunda parte del Trofeo de la Copa y la Venencia, pero el resultado fue totalmente diferente. Las sensaciones no fueron buenas y el Arcos, mejor posicionado, le superó. Sólo le faltó el gol.

Nico, con dos buenas intervenciones, y el larguero evitaron que los locales se marcharan al descanso con ventaja. Primero fue Antonio Sánchez y luego Maqui, los jugadores que mandaron a la madera dos excelentes remates.

El Deportivo no respiró casi nunca, no pudo hacerse con el dominio del balón y así le resultó imposible frenar las acometidas de un combinado serrano muy suelto y descarado, que no le perdió nunca la cara al juego. Lo mejor que le pudo pasar al equipo azulino poco después de un 'paradón' en toda regla de Rosales para interceptar con las manos un balón que iba dirigido a Iván Navarro fue que el colegiado señalar el final de sus peores minutos de la pretemporada.

Segundo acto lento

El segundo tiempo arrancó con un once en el que sólo se mantuvo el portero Nico, el resto de jugadores fueron nuevos. Y Lay, igual que ante el Jerez Industrial, salió eléctrico y tardó menos de un minuto en poner a prueba a Kaski. La réplica la puso Juanjo después y en esta oportunidad fue Nico el portero que tuvo que emplearse a fondo.

El encuentro parecía tomar unos derroteros diferentes a los del primer acto, pero al Deportivo le seguía costando muchísimo generar y el ritmo se volvía algo lento, propiciado por las interrupciones e incluso con alguna que otra tangana.

Soto, en un contragolpe, pudo adelantar al Deportivo, pero Kaski estuvo atento y los locales reclamaron un posible penalti de Daviti sobre Alberto Durán que el árbitro no apreció. De ahí al final, intercambio de acciones sin peligro y cansancio en los xerecistas.