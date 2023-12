El Xerez CD, obligado a ganar al colista Coria

El Xerez CD regresa a Chapín para recibir este domingo (18:00) al colista Coria en un partido importante y que debe aprovechar para romper la dinámica negativa de juego y resultados en la que se ha instalado desde que perdió en el Eloy Ávila Cano frente al Bollullos su condición de equipo invicto e imbatido. La inmaculada hoja de ruta trazada hasta ese momento por el Deportivo comenzó a llenarse de tachones. Tampoco pudo alzarse luego con el triunfo en el derbi frente al Xerez DFC y no pasó del empate a tres en La Palma en un encuentro en el que siempre fue a remolque.

El grueso de esta 13ª jornada se ha disputado este sábado y el Deportivo ya sabe que tiene que sumar de tres si no quiere llegar al compromiso frente al Ciudad de Lucena del 14 de diciembre pisándole los talones. Los de Rafael Carrillo sufrieron pero derrotaron al Espeleño por 2-3 y son líderes con 30 puntos ya, por los 24 con un cuadro xerecista con un choque menos. El Ceuta B, tercero, también sacó su encuentro adelante ante La Palma (2-0) y el Bollullos también alcanza los 23 puntos con su igualada a cero en Cartaya.

Checa, al margen de las ausencias de Migue García y Álvaro Durán, que ya no volverán a jugar más esta temporada, cuenta con la baja importante de Juan Delgado. El atacante tampoco termina de estar bien del todo y en La Palma se lesionó en el calentamiento y sólo pudo jugar media hora. Tiene molestias en los abductores ha entrenado durante toda la semana a medio gas y los técnicos le han dejado fuera de la lista para que se recupere al completo. Por contra, sin altas Miguel Reina, que ya cumplió su partido de sanción, y Adri Rodríguez, que ha dejado atrás su lesión muscular. Además, el club ha anunciado este sábado que el lateral cordobés Paco Torres ya tiene ficha y está citado.

Con tantos movimientos, el once azulino volverá a presentar cambios respecto al que empató la pasada jornada en La Palma. Reina volverá al once titular, pero el nazareno no ha confirmado si lo hará como central o como pivote defensivo. En principio, si Adri está bien para salir de inicio en la medular, Miguel actuaría de central. En ataque, Checa tendrá que cambiar. Sin Delgado, Diego Domínguez será el referente y sus acompañantes pueden ser De Rueda, Iván Navarro y Perotti.