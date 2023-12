"He pedido a la plantilla confianza cero, pero no ante el Coria, frente a cualquier rival"

El Xerez CD atraviesa el peor momento de la temporada tras encadenar dos derrotas ante Bollulos y Xerez DFC y un empate en La Palma, este domingo (18:00) recibe al colista Coria en Chapín y José Carlos Checa, técnico azulino, no se fía del rival pese a su posición, asegura que ha pedido a su plantilla "confianza cero", apuesta por "ganar" y no quiere oír la palabra crisis.

–¿Cómo se presenta el encuentro?

–Después del empate en La Palma sólo tenemos el objetivo de lograr otra victoria, esta vez delante de nuestra afición.

–¿Está en crisis el equipo después de dos derrotas y un empate?

–No es una crisis. Durante las primeras nueve primeras jornadas logramos resultados poco lógicos en el fútbol y ahora llevamos tres jornadas en las que podemos decir que hubo más normalidad. De todos modos, no hay excusas y el Xerez CD no se puede permitir el lujo de perder dos o tres partidos seguidos. Esta semana tenemos que ganar sí o sí.

–¿Cómo espera al Coria?

–Es último, pero es un equipo que compite muy bien, que genera muchísimos problemas a todos los rivales a los que se ha enfrentado y el domingo, en un partido que vimos, hizo un buen trabajo ante el Córdoba y al final se llevó los tres puntos. Es un bloque que, insisto, va último pero debería llevar más puntos. El partido será difícil y tendremos que ser el mejor Xerez para ganar.

–(...)

–Conozco bien a su entrenador y es un rival que siempre va a por los partidos, aunque es lógico que por momentos se tengan que encerrar. No creo que venga a encerrarse, nosotros también habrá fases en las que tendremos que defender el resultado. Es un rival atrevido, que va a por los partidos y así me lo espero. Lo que tenemos claro es que debemos estar preparados para lo que nos toque y, sobre todo, demostrar que somos capaces de ganar a un rival que se repliegue o que venga a buscarnos.

–¿Qué mensaje le ha lanzado a la plantilla?

–Confianza cero, pero no sólo ante el Coria, frente a cualquier rival de la categoría. Nos jugamos cada semana ganar y no hay otro objetivo, pero siempre desde el respeto al contrario. Nos medimos a un equipo muy complicado y, como he dicho, cero confianza.

Goles recibidos "No me vuelvo loco con ese tema, igual que no lo hacía cuando no encajábamos ninguno; hay que corregir cosas"

–¿Le está dando muchas vueltas a la cabeza con los goles que está encajado el equipo ahora?

–No, no me vuelvo loco. En las primeras jornadas, metíamos pocos goles y recibíamos muy pocos y ahora estamos al revés, marcando y encajado más de lo normal, que eso sí es cierto. Tenemos que corregir cosas, han habido partidos que ganamos en los que cometimos errores, pero no nos penalizaron y ahora, esos fallos sí nos están penalizando.

–¿Cómo está Juan Delgado?

–Sigue con la sobrecarga en el abductor. Es el único, al margen de Álvaro y Migue, claro. El grupo tiene muchas ganas de que llegue el domingo.