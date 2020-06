Xerez CD: once años ya

¿Dónde estaba, qué hizo el 13 de junio de 2009? Esta pregunta, posiblemente sin respuesta por falta de memoria en la mayor parte del mundo, seguro que levanta una sonrisa en Jerez y en los xerecistas porque la primera vez nunca se olvida, y aquel sábado el que pudo conseguir una entrada estaba en Chapín y toda la ciudad estuvo pendiente del Deportivo, que tocó el cielo ante el Huesca. Once años hace ya del ascenso a Primera División, algo impensable meses atrás cuando Esteban Vigo y los suyos peleaban por no bajar a Segunda B. Del fango a la gloria en unos meses, el 13 no fue gafe para el Xerez CD y el Deportivo accedía a la elite tras 62 años de duro caminar y después de superar momentos delicados, aunque para dificultades, las de ahora.

Hace once años ya, y después de ocho temporadas seguidas en Segunda A, el Xerez Club Deportivo firmaba con letras de oro la página más gloriosa de toda su historia, que ahora sigue escribiendo en Tercera División. La fiesta había comenzado la campaña anterior, con el gol de Yordi al Elche que sentenciaba una permanencia que costó sangre, sudor, lágrimas y algunos euros extra, y continuó forjándose con la continuidad de Esteban en el banquillo. Y en una temporada con tiros y aflojas, el sufrimiento mereció la pena.

El 13 de junio de 2009 quedó grabado a fuego en el xerecismo, entonces unido. Los goles de Vicente Moreno y Carlos Calvo siguen resonando en el recuerdo, con Chapín y todo Jerez teñido de azul, fiesta desatada y celebración por todo lo alto.

Once años después, el Xerez CD recuerda con nostalgia aquel junio de 2009, porque en muy poco tiempo cambiaron las tornas. Ahora, el Deportivo pelea por la supervivencia y por seguir vivo, que no es poco en la agobiante travesía en el desierto en la que está inmerso, con problemas extradeportivos que atenazan y complican su existencia.

Pero, inasequibles al desaliento, los xerecistas del Deportivo siguen, una temporada más, manteniendo viva la llama del Xerez CD pensando en que, con suerte -más bien un milagro-, llegarán tiempos mejores mientras no esconden que, hoy por hoy, casi cualquier tiempo pasado fue mejor... Sobre todo aquel inolvidable 13 de junio de 2009.