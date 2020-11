El Xerez CD quiere entrenar un día en Chapín

El Xerez CD ha regresado en la tarde-noche de este lunes a los entrenamientos, tras tres días libres, en La Canaleja y Joaquín Poveda ha podido comprobar el estado en el que se encuentran todos los jugadores que acabaron con problemas físicos el encuentro ante Los Barrios.

De entrada, futbolistas como Lolo Garrido, Carlos Calvo, Chuma, Murci o Álex Valerio han mejorado bastante pero hay otros que aún están entre algodones y hasta que no vaya avanzando la semana no sabrán si están a tope o no.

Álex Colorado es el que peor lo tiene y va a tener muy complicado llegar a tiempo. El centrocampista jerezano aún no ha superado del todo las secuelas del esguince de rodilla que se produjo en el Carlos Marchena en el primer partido de Liga ante el Cabecense.

Mientras, el Deportivo también pretende entrenar esta semana al menos dos días en césped natural para preparar bien el partido. Lo hará en Montecastillo pero también tiene previsto solicitar a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Chapín para realizar al menos una sesión de entrenamiento -el sábado a ser posible- para adaptarse al campo.

El club espera una respuesta afirmativa y también que le comuniquen el importe exacto de las tasas por la utilización del Municipal durante dos horas.