"Las estadísticas están para romperse, es un buen año para conseguirlo"

Joaquín Poveda, entrenador del Xerez CD, va a vivir su primer derbi frente al Xerez DFC y tiene ganas de que llegue el domingo. El alicantino considera que se trata de un partido más, aunque entiende que para los xerecistas es especial y para muchos de sus jugadores también lo es.

Intuye que el partido va a ser equilibrado porque "nos vamos a enfrentar dos buenos equipos" y cree que lo puede decantar de un lado o del otro "el modelo de juego de cada uno y una lectura correcta del mismo".

Y considera al cuadro de Pérez Herrera aspirante al ascenso pero confía en lograr la primera victoria en un derbi, ya que "las estadísticas están para romperse y este año es un buen año para conseguirlo".

–¿Le ha venido bien al equipo la semana de descanso?

–Tras la victoria ante Los Barrios, en la que dio la sensación que sufrimos por la incertidumbre en el marcador pero realmente no fue tanto, nos han venido fenomenal estos días de descanso. Vamos a volver a entrenar con las pilas cargadas, que es importante. Creo que vamos a recuperar a todos los tocados y eso es fundamental, iremos con mucha más confianza al derbi si tenemos a todos disponibles. De todos modos, también es cierto que disponeos de una plantilla muy amplia y cualquiera que juegue lo va a hacer bien.

–Con un derbi a la vuelta de la esquina, ¿se hace más larga la espera?

–Como he comentado antes, considero que el parón nos ha venido bien. Entrenamos hasta el jueves, realizamos un microciclo adaptativo, y los días han pasado bastante rápido. Este lunes ya comenzaremos a preparar el partido, que es uno más en el calendario, aunque sí que es diferente por la rivalidad que puede haber.

–La motivación durante esta semana no hay que trabajarla...

–Dentro de que es un partido más es lógico que entre los futbolistas se respire un ambiente algo diferente y no haga falta motivarles. Los hay que han jugado en el Xerez DFC, hay muchos jerezanos que llevan muy dentro a su equipo y este tipo de rivalidad les motiva y luego estamos los de fuera, que no hemos vivido ese sentimiento tan grande, pero tenemos ganas de sentirlo, ese sentimiento especial se contagia. Defendemos un escudo mítico, con mucha historia, y todo lo que sea engrandecerlo es importante. Además, vamos a un jugar en un gran campo como Chapín. Si hacemos un buen partido y somos capaces de puntuar nos va a dar un plus considerable de cara a los siguientes partidos.

–En los seis enfrentamientos anteriores el Deportivo nunca ganó, ¿cree que lo puede lograr en esta oportunidad?

–Las estadísticas están para romperlas y este año es un buen año para conseguirlo, aunque sabemos perfectamente que va a resultar. muy complicado.

–¿Hay favorito en un encuentro de estas características?

–La Tercera División es una categoría muy competitiva, está quedando claro con los resultados que se están dando. Todos los equipos sufren fuera de casa, todos en casa ganan por la mínima casi siempre y en todas estas jornadas sólo nosotros y el Ceuta a Los Barrios lo ha logrado. Eso indica la dificultad que tiene este grupo y mucho más un derbi entre dos buenos equipos. No se puede hablar de eso, todo está muy igualado, aunque apuesto por el mío.

–¿Un partido así lo marcan pequeños detalles?

–Creo que más que los pequeños detalles lo va a marcar la fórmula de juego de cada uno de los equipos y y también creo que va a ser muy importante una lectura correcta del partido en su desarrollo. No creo que los pequeños detalles marquen tanto en este caso porque hay mucha igualdad técnica en los futbolistas. Hay buenos jugadores en los dos equipos y me decanto más por el modelo de juego y por la lectura que se haga dentro del terreno de juego por parte de cada uno. Son uno de los aspirantes a estar en lo más alto y a luchar por el ascenso.

–Chapín tiene capacidad para más de veinte mil espectadores y estará vacío...

–Es una pena, va a ser algo atípico. Jugar en un campo tan grande y tan bonito como Chapín, con las pistas de atletismo y sin afición en las gradas, va a ser triste, en ese sentido será un partido un poco descafeinado. Me hubiese encantado jugar allí con el campo lleno, con las dos aficiones apoyando cada una a los suyos. Con el tema del virus no va a poder ser y toca adaptarse a las circunstancias que hay. Intentaremos trabajar con la misma intensidad que si estuviese el campo lleno, jugar hay que jugar a tope.