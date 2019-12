El Xerez CD recurre al TAD el fallo de Apelación por la incomparecencia en Arcos

El Xerez CD ha recurrido al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) el fallo emitido por el Comité de Apelación el pasado 25 de octubre, que le daba por perdido el partido ante el Arcos de la primera jornada de Liga (3-0) por incomparecencia y además era sancionado con tres puntos menos en la clasificación.

El equipo azulino no comenzó la Liga al no saldar a tiempo las deudas ni con jugadores ni entrenadores de pasadas temporadas por tener bloqueados los derechos federativos y no poder tramitar las licencias de los nuevos futbolistas. Entiende que todo se debió a un fallo del secretario de la RFEF al interpretar de forma errónea el Código Disciplinario y solicita que le den la razón, le retiren la sanción y el partido se dispute.

El TAD, una vez recibido el recurso del Deportivo, lo comunicó al Comité de Apelación y le instó a revisar el informe y el expediente. El organismo federativo ya lo ha hecho y su nuevo informe ratifica todas y cada las decisiones tomadas en su día. Concluye: "La resolución del 25 de octubre de 2019 es plenamente ajustada a Derecho" y defiende que la Española actuó de forma correcta.

El Tribunal Administrativo del Deporte también ha enviado al Xerez CD el nuevo informe de Apelación y le concede un plazo de diez días para que "se ratifique en sus pretensión o, en su caso, formule cuantas alegaciones convengan a su derecho" y pone a su disposición toda la información que aparecen en los expedientes.

Con dos versiones totalmente opuestas de los hechos, el TAD se pronunciará en las próximas semanas, aunque la decisión también se podría prolongar varios meses. Lo normal sería que se pronunciase antes del final de la primera vuelta, especialmente si da la razón al Xerez CD y el encuentro tiene finalmente que disputarse por la repercusión que ello tendría en la clasificación actual del Grupo X de Tercera División.

Los azulinos tendrían tres puntos más y estarían pendientes además del resultado que lograse en la cita ante el cuadro serrano, que aparecería con tres puntos menos a la espera de la celebración del choque.

El Xerez CD defiende en su recurso que la Española le aplicó las medidas previstas para las infracciones por impago antes de las fechas reglamentarias, de ahí que no pudiese tramitar las fichas de los futbolistas durante el verano y que su incomparecencia fuese forzada y no voluntaria.