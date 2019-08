El Xerez CD no paga y no jugará en Arcos

El Xerez CD no jugará en Arcos y su futuro es incierto. La entidad azulina, tal y como había comunicado en las últimas horas a la Andaluza y adelantó el jueves este medio, no ha logrado reunir los 130.000 euros que necesitaba para desbloquear los derechos federativos y no ha podido tramitar las licencias de los futbolistas.

El mayor problema para solventar el desbloqueo se ha centrado en la partida con AFE, superior a los 100.047 euros. La asociación había fijado en 67.420 euros la cantidad necesaria para el desbloqueo, después de que los jugadores aplazasen el cobro de 20.200 y perdonasen 12.850.

Las negociaciones fueron duras y los dirigentes azulinos intentaron por todos los medios rebajar las cantidades. AFE se mostró firme en su postura en un primer momento, aunque luego estaba dispuesta a aceptar una cantidad menor. De hecho, las conversaciones se han sucedido hasta esta tarde con margen federativo.

El Deportivo no ha podido solventar la deuda, ya que tenía otros frentes abiertos (Colegio de Entrenadores y la propia Federación) y se ha quedado sin opciones de poder debutar el domingo en el Antonio Barbadillo.

El club, no obstante, continúa buscando a marchas forzadas recursos para saldar las deudas cuanto antes, con la intención de desbloquear los derechos y poder disputar el segundo partido de Liga, en el que actuaría como local ante la Lebrijana.

Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, ha asegurado que "lo hemos intentado todo pero no ha podido ser. AFE ha mostrado poca empatía con un club histórico que, a pesar de haber estado en categoría regional, le ha ido pagando cantidades importantes a afiliados suyos de la etapa de Segunda División A. Seguimos trabajando para solventar la situación cuanto antes".

El Xerez CD será sancionado con tres puntos y le darán por perdido el partido en Arcos por 3-0 en base al artículo 77 de la Federación Española, destinado a la incomparecencia a los partidos y la retirada de la competición, será multado por parte del Juez Único y corre el riesgo de ser excluido de la competición en su segunda incomparecencia. Además, hay jugadores que se están plateando ya pedir su carta de libertad.

Si el Deportivo reúne el dinero para competir la próxima jornada, su futuro es negro y se encamina hacia la desaparición, ya que el próximo curso tendría que jugar en División de Honor y para poder regresar a Tercera tendría que ascender y hacer frente a la totalidad de la deuda contraída.