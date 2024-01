El Xerez CD, ante el reto del nueve de nueve frente a los filiales

El Xerez CD afronta este viernes (19:00) frente al Sevilla C en el Jesús Navas el segundo de los tres encuentros que debe disputar de forma consecutiva ante los tres filiales de este grupo X -Córdoba B, Sevilla C y Ceuta B- y su reto no es otro que el de hacer pleno, nueve de nueve. Pleno que le permitiría conservar el liderato y mejorar los registros de la primera vuelta, ya que en esos tres compromisos acumularon siete unidades.

El Deportivo ya se impuso el domingo al cuadro blanquiverde en Chapín (3-0), este viernes se mide al segundo filial blanco y el sábado 3 de febrero tendrá que viajar al Martínez Pirri para rendir visita al Ceuta B. En el estreno de la competición, los azulinos consiguieron tres puntos en el Nuevo Arcángel ante el cuadro de Diego Caro (0-1) con una diana de Perotti, otros tres en Chapín frente a los blancos, en esta oportunidad gracias a un único tanto de Migue García, y no pasaron de la igualada a cero en casa contra los caballas.

Checa y sus jugadores han vuelto a entrenar este miércoles en La Granja, el técnico se guarda sus cartas y no da pistas sobre un once que puede presentar algún mínimo cambio respecto a los dos últimos, que han sido similares. La pasada semana volvió Isma Gil a la portería y Ramón García al lateral derecho, al quedarse fuera Paco Torres, que durante la semana arrastró un proceso gripal.

Los xerecistas, por segunda segunda consecutiva, tendrán la oportunidad de preparar la cita en el Anexo Pepe Ravelo, de césped natural igual que el Jesús Navas. Ese ensayo el técnico lo aprovechar para ir ultimando los detalles de un partido no de los más complicados fuera, pero sí trampa. Los hispalenses no ganan, pero tampoco pierden.

Antecedentes

El Xerez CD ha visitado al segundo filial blanco en Tercera en seis ocasiones, con resultados para todos los gustos: tres triunfos, un empate y dos derrotas. Las dos últimas campañas, el equipo saldó con victoria por la mínima sus visitas (0-1). El curso pasado, Juan Pedro estaba en el banquillo tras la dimisión de Paco Peña y Juan Carlos Gómez siguió el choque desde la grada. Joseliyo fue el autor del gol. En la temporada 20/21, los tres puntos sirvieron a los de Emilio Fajardo para atar el play-off de forma matemática y el tanto lo consiguió Iván Navarro.

En el ejercicio 19/20 tocó cruz. Aquel día, los puntos se quedaron en Sevilla. Brian Triviño adelantó al Deportivo y Juanma, de penalti, y el lebrijano Isaac Romero, que curiosamente ahora destaca en la primera plantilla, le dieron la vuelta al marcador para establecer el 2-1 final.

En la 18/19, empate a dos en un partido con doble noticia. David Narváez adelantó a los xerecistas con un doblete -el primer gol fue el más rápido de la historia del club, ya que lo anotó en el saque de campo- y las tablas le costaron el puesto a Nene Montero.

En la 17/18, derrota por 2-1. Pedro Carrión transformó un penalti para adelantar al Xerez CD (17'), pero Checa (35' y 88') logró un doblete para remontar el encuentro y en la primera visita de los azulinos a Sevilla, goleada por 1-4 en la temporada 13/14. Juanse Pegalajar, Barragán, Nico Carrasco y Melo marcaron para los de Puma y Schuster para los blancos.