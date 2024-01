Muere Fabio Padillo, exportero del Xerez CD y Jerez Industrial

El fútbol jerezano vuelve a estar de luto. Ha muerto a los 31 años Fabio Padillo, exguardameta del Xerez CD y Jerez Industrial entre otros equipos de la ciudad y de la provincia. Su corazón ha dejado de latir y ya descansa en paz después de sufrir una larga y dura enfermedad desde principios de 2019.

El jerezano, nacido en Jerez el 5 de mayo de 1992, dio a conocer sus problemas en mayo de 2022 a través de sus redes sociales, apelando a la solidaridad de todos, en un mensaje que se hizo viral en toda España. "Os necesito, e igual que yo mucha gente a la que ni siquiera conocemos. Estoy pendiente de una operación por un tumor cerebral del que ya me operaron hace 3 años. Pues no pueden intervenirme, la reserva de sangre en la provincia de Cádiz es nula y no pueden hacer nada que no sea posponerlo todo".

Finalmente, un mes más tarde, Fabio Padillo fue intervenido Cádiz y el jugador se mostraba "agradecido con cada persona que me ha tendido su mano, con el personal del Hospital Puerta del Mar de Cádiz por cómo me ha tratado. Desde que llegué el jueves me conocieron como el que ha ayudado a adelantar dos semanas de operaciones por aumentar la reserva de sangre, y eso también es culpa vuestra", señala. Fabio pidió entonces que ahora "esto no se quede aquí" y anima a la población a seguir donando sangre para que "sigamos siendo un ejemplo de solidaridad en la provincia y en Andalucía. Tenemos la camiseta de colores distintos, pero por dentro a todos nos corre la sangre roja".

Con el paso de los meses, su estado de salud empeoró y en octubre volvía a necesitar ayuda, una vivienda adaptada a sus necesidades, con un dormitorio en planta baja y una placa de ducha. Su familia y amigos hicieron un llamamiento en redes sociales porque no encontraban una vivienda de estas características. Haciendo hincapié en que la ayuda que se solicitaba era de una vivienda adaptada y no económica.

El deportista ha fallecido pasadas las dos de la madrugada de este martes en su domicilio y las exequias por su eterno descanso se celebran este jueves a las nueve de la mañana en la Iglesia Cristo Resucitado del Tanatorio de la Zona Sur (antiguo), instalaciones en las que ya se encuentra.

Las muestras de pesar se han sucedido desde que a primera hora de la mañana se conoció su fallecimiento, ya que era un jugador muy querido por todos por su carácter y su comportamiento en todos los clubes por los que pasó, y la primera entidad en unirse al dolor de la familia ha sido el Xerez CD, club en el que militó en la temporada 14/15, además de jugar en su cantera y en el filial. Además, era amigo personal de Juan Luis Gil, presidente azulino, que le ha visitado en muchas ocasiones y ha compartido con él algunos momentos complicados.

Desde el #Xerez trasladamos nuestro más sentido pésame a familiares y allegados de 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗣𝗮𝗱𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹, canterano y exjugador del conjunto azulino en la temporada 14/15, una de las más difíciles de nuestra historia.Descanse en paz.

Desde el #JerezIndustrialCF lamentamos profundamente el fallecimiento de Fabio Padillo, portero jerezano que militó en nuestras filas durante 2 temporadas. Nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.Descanse en Paz

El Xerez DFC también ha mostrado sus condolencias a través de sus redes sociales y ha escrito: "Desde el Xerez DFC expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y conocidos de Fabio Padillo Bernal, jerezano y exguardameta de clubes como Xerez CD y Jerez Industrial, tras años luchando contra una grave enfermedad".