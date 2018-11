El Xerez CD, obligado a ganar al San Roque para no hundirse en la tabla

Alerta máxima. El Xerez CD recibe al San Roque de Lepe, uno de los gallitos de la categoría y siempre candidato a luchar por el ascenso, con la soga al cuello y la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos. Los xerecistas se miden esta tarde (16:30) en La Juventud a los aurinegros en puestos de descenso tras el revés encajado en el San Juan Bosco de Utrera el jueves (3-1). Están a dos puntos de la zona de salvación y un nuevo revés les podría dejar a mucho más.

El Deportivo, cuando se han disputado ya doce jornadas de Liga, no sabe aún lo que es ganar fuera. Lo grave es que tampoco en casa ha sacado adelante demasiados partidos, solo dos, de ahí su delicada situación en la clasificación en estos momentos. Se impuso en la segunda jornada de la competición al Salerm Puente Genil por 2-1 con Juan Pedro Ramos en el banquillo y el pasado domingo al Sevilla C en La Juventud, en el que es el único triunfo de Nene Montero hasta ahora desde que cogió las riendas del plantel hace ya cinco jornadas.

El técnico malagueño esperaba poder sentarse ya esta tarde en el banquillo pero no lo podrá hacer hasta la próxima cita que será en el Antonio Barbadillo frente al Arcos. El club ha cerrado ya el acuerdo con Juan Pedro para rescindir su contrato pero no pudo tramitar la licencia el pasado viernes por la tarde por falta de tiempo.

Para el compromiso de esta tarde, Nene tiene a todos sus jugadores disponibles a excepción de Alberto, en pleno proceso de recuperación de la lesión de rodilla que se produjo hace más de un mes. Ha convocado a todos los jugadores y realizará un par de descartes justo anes del inicio del encuentro.

En cuanto al once, el preparador azulino ha optado esta semana por las rotaciones y realizó cambios tanto el domingo ante el Sevilla C como el jueves en Utrera. Para la cita de esta tarde, teniendo en cuenta el cambio radical en el rendimiento del equipo en el San Juan Bosco en la primera y en la segunda mitad, lo normal es que se decante por una formación de salida parecida a la que configuró para intentar doblegar al Sevillla C.

Fran seguirá en la portería. En defensa, el único cambio que puede darse es en el lateral derecho. Gonzalo y Naranjo se reparten las opciones. Salas y Dani Jurado serán los centrales y Ezequiel, el lateral izquierdo.

En el centro, no hay demasiadas dudas tampoco. Carlos Sanjuán y Sergio Narvaéz ocuparán la parcela ancha. En la banda derecha pueden aparecer Quirós, David Narváez o Juan Benítez y en la izquierda Piñero, que ya ha dejado atrás el resfriado que le impidió jugar en Utrera, o Juan Benítez si finalmente en la diestra no es él el elegido. En punta, Amin y Pedro Carrión volverán a formar pareja.

Por su parte, el San Roque recupera para el compromiso de esta tarde frente a los xerecistas a Higor Rocha y Ekedo tras cumplir sus respectivos partidos de sanción el pasado jueves ante el Atlético Espeleño.