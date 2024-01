Charaf: "Me volví loco cuando vi a la afición el viernes en Sevilla"

El Xerez CD ha presentado este martes a su última incorporación, el centrocampista de Los Palacios Charaf Taoualy, acto que se ha llevado a cabo en Clínica Montealto y que ha contado con la presencia del presidente del club, Juan Luis Gil, el vicepresidente Jorge Garrido y Miguel Ángel Rodríguez 'Gallo', adjunto a la dirección deportiva que encabeza Miguel Ángel Rondán.

El nuevo jugador azulino llega con "ganas y motivación" a un club que está realizando "un buen trabajo y eso se ve en la clasificación" que ostenta. Las pocas dudas que tenía de enrolarse en el Deportivo quedaron disipadas el viernes cuando presenció la victoria del equipo en el Jesús Navas contra el Sevilla C, hasta donde se desplazaron 1.250 aficionados: "Me quedé loco, estaban entrando y empezaron a entrar más y abrieron otra zona y cuando empezaron a cantar el himno miré a Gallo y dije "¿esto qué es?", comentó entre risas.

Checa "Me ha puesto las cosas claras, que aquí hay que correr, es una persona que te dice las cosas a la cara y eso es bueno"

El futbolista ya se ha entrenado este martes con sus nuevos compañeros, que lo han recibido con los brazos abiertos: "Todos se han puesto a mí disposición y eso se agradece siendo nuevo" y ha podido hablar con Checa, que "me ha comentado que está muy ilusionado conmigo, pero también me ha puesto las cosas claras, que aquí hay que correr, todos corren, se puede jugar bien o mal, pero las ganas en el campo se tienen que notar. Lo conozco de hace varios años, es una persona clara, te dice las cosas a la cara y eso es lo mejor que puede haber. Ha tenido también parte de culpa de mi llegada, me llamó, también Gallo, y por eso he venido", señaló.

Espera aportar "mucha llegada al área, me gusta tener el balón, sin él no me gusta estar y a este equipo le gusta ser protagonista en todos los campos". Quiere "meter goles y ascender", dice y sobre su posición en el campo apunta que es "mediapunta llegador, pero puedo jugar en cualquier posición del centro del campo, en banda, metiéndome por dentro, falso nueve...".

Rival "El Ciudad de Lucena lleva varios años apretando, pero tenemos que demostrar que somos el Xerez y que esta categoría se nos queda pequeña"

Reconoce que al Deportivo lo ha seguido siempre y comenta que "no es normal que un equipo tan grande esté en esta categoría, no se lo merece, ahora se están haciendo las cosas bien y esa exigencia que tiene el Xerez me gusta, a un jugador le pone tener esos miles de aficionados que tenemos".

Físicamente, manifiesta estar disponible para Ceuta aunque entiende que estando el equipo líder tendrá que esperar su oportunidad y espera dar "lo mejor de mí" después de que en Getafe empezara jugando pero una lesión le cortara la progresión y luego "con el ritmo de competición no he podido disputar muchos minutos".

Es consciente de que la pelea por el ascenso es con el Ciudad de Lucena, que lleva "muchos años apretando por subir, pero nosotros tenemos que demostrar que somos el Xerez y que esta categoría se nos queda pequeña" y por último, habló de nuevo de la afición, que "ha estado con el club en la ruina, entre comillas, y ha seguido llenando y apoyando. Que nos apoyando, nos vamos a dejar la piel y seguro que llegan los resultados".