Checa: "Hemos perdido dos puntos, la segunda parte ha sido un monólogo"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, compareció en rueda de prensa tras el empate de su equipo en Chapín contra el Ciudad de Lucena, un punto que aseguró saberle a muy poco al entender que la segunda parte del Xerez CD fue meritoria para sumar los tres puntos ante los de Rafa Carrillos, que salen de Chapín con el liderato intacto aunque también con un partido más que los azulinos.

-¿A qué le sabe este punto?

-Creo que con el sabor de haber perdido dos puntos. Hemos hecho una segunda parte espectacular, una primera muy buena también ante un buen equipo, intentando llevar el control del partido y sobre todo crear alguna ocasión, aunque las primeras partes son más complicadas porque el físico todavía aguanta. La segunda parte ha sido un monólogo y sabíamos que ellos sólo nos podían hacer daño en alguna pérdida nuestra y así fue. Con todo, nos hemos repuesto del gol, hemos seguido insistiendo, entrando por banda, con centros y al final llegó el empate y hemos merecido un resultado más abultado. Esto es fútbol y hay que seguir y felicitar también al Lucena porque también ha hecho un buen partido.

-¿Esperaba un Ciudad de Lucena así?

-Está primero por algo. Es un equipo que está bien trabajado, sabe a lo que juega, que te hace daño cuando son capaces de robar, que corre a los espacios... En defensa lo han hecho bastante bien. Nosotros les hemos creado superioridades, hemos sabido atacarles los espacios, pero nos ha faltado meterla, hemos sido dominadores de casi todo el partido y del balón, hemos hecho daño, han tenido que sufrir y tuvieron que hacer cambios porque con el desgaste que habían hecho no llegaban. Sabíamos desde principios de temporada que iba a ser uno de los equipos que va a estar con nosotros peleando y lo ha demostrado.

-¿Le ha faltado tranquilidad al equipo en algunas acciones de área?

-Ha faltado meterla. Hemos tenido balones claros de gol que en otros partidos entrarán, remates que eran sencillos y han salido fuera, Armengol dice que le ha botado mal. Son cosas del fútbol, pero me quedo con haber creado esas situaciones de gol y con el desgaste que ha hecho el equipo para generarle esas ocasiones a un equipo como el Ciudad de Lucena, que es un equipo muy bien trabajado. Nos tenemos que ir contentos por ese dominio tan claro de la segunda parte, pero un poco enfadados porque no es el resultado que nos hemos merecido.

-Más de 3.500 personas en Chapín este domingo.

-Sin palabras, cuando hemos pasado malos momentos, porque ellos han tenido un par de contras, nos ha ayudado. Lo que tenemos que hacer es darle, porque la afición no para de darnos a nosotros. Valora el trabajo que está haciendo el equipo y no es fácil estar en esta categoría peleando por los puestos de arriba como estamos haciendo nosotros, la presión que hay en Jerez la sabéis todos, por afición y por ciudad el equipo merece estar en otra categoría y somos los elegidos para hacerlo y no os quepa duda de que a final de temporada así será.

-¿Cree que dentro de una vuelta a falta de tres jornadas Ciudad de Lucena y Xerez CD se estarán jugando el primer puesto?

-Los que vamos a estar peleando al final ya los estamos viendo, el Ciudad de Lucena por supuesto que va a estar ahí peleándolo y nosotros también, pero hay equipos muy buenos en esta categoría y por eso repito que hay que valorar dónde estamos y lo que estamos haciendo porque el año pasado y años anteriores se han hecho proyectos grandes e ilusionantes y no hemos sido capaces de enganchar los puestos de arriba y este año el equipo está respondiendo dignamente y sobre todo con el apoyo de la afición, que es increíble.

-Ramón García ha sido expulsado en el banquillo. ¿Cómo afecta?

-Jugará otro. Tenemos una plantilla amplia, estoy supercontento con todos los jugadores y le tocará jugar a otro compañero. Perdemos a Ramón, que estaba siendo muy importante, pero jugará otro y no hay problema.