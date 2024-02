Checa: "No regalo minutos, pongo a los que creo mejores para ganar un partido"

El Xerez CD sumó tres nuevos puntos ante el Conil y José Carlos Romero 'Checa', técnico azulino, se mostró satisfecho con la victoria aunque lamentó las ocasiones falladas para haber logrado una victoria mayor. Habló de las suplencias de Geovanni y Charaf, sobre Joselito y su posición como lateral derecho y de Juan Delgado, al que considera "muy importante".

-Checa, tres puntos más y más cerca del objetivo.

-Desde que estamos aquí el único objetivo siempre es ganar. Es muy difícil jugar en el Xerez porque hay mucha responsabilidad y estos jugadores sienten esa presión pero saben a lo que han venido y están preparados. Hemos tenido enfrente un buen rival, en la primera parte han estado muy bien y hay que felicitarlos. Han intentado robarnos y salir a la contra y en alguna ocasión nos han creado peligro, pero sabíamos que con el paso de los minutos se les iba a acabar la fuerza y así ha sido. Creo que en la segunda parte podíamos haber metido algún gol más, pero valoro lo que han hecho mis jugadores ante un buen rival y sobre todo, una victoria más, que es muy importante.

-Líder con 5 puntos a la espera de lo que haga el Ciudad de Lucena. Marzo es un mes complicado con equipos de la zona alta. ¿Llegar a esos partidos con puntos de ventaja es muy importante?

-Lo que es importante es ganar cada semana, vivimos el día a día. El mes de marzo queda lejos, el lunes entrenamos, el miércoles jugamos un partido contra el Jerez Industrial y lo intentaremos ganar y luego intentaremos ir a Utrera a ganar otra vez y a partir de ahí ya pensaremos en el siguiente. Aquí vivimos al día, todos los días son importantes y nosotros no nos vamos a saltar eso.

-Cuarta victoria seguida en Chapín, séptima en los últimos ocho partidos y de nuevo portería a cero.

-Son buenos números y hay que valorarlo. Hemos mejorado, cambiado cosas que han funcionado y sobre todo hay que valorar los rivales que tenemos enfrente, son buenos rivales y les hacemos daño. Dice mucho de lo bien que lo están haciendo estos jugadores.

-¿Las suplencias de Geovanni y Charaf se debe a un reparto de minutos, a querer tener a todos enchufados?

-No. No me gusta regalar minutos. Siempre pongo a los mejores para ganar un partido y he visto conveniente poner a estos jugadores y que ellos esperaran su oportunidad, sin más. Es verdad que tengo un grupo de jugadores como sabéis que cualquiera puede ser titular y me toca ser injusto con algunos. En este caso me ha tocado serlo con Geovanni, con Charaf, con Beli, con Navarro, he dejado fuera a Albajara, Santos, Armengol... A cualquier entrenador le gustaría tener a estos jugadores y me toca ser injusto con algunos.

-¿Cómo ha visto a Joselito en el lateral derecho?

-Muy bien. Sabemos que es un jugador que lo da todo, que le duele el Xerez, vive por el Xerez, es de aquí de Jerez y es increíble cómo vive el día a día y los entrenamientos. Siento admiración por él, ha sido compañero mío en el Gerena y tengo mucha suerte de tenerlo en el equipo. Está teniendo pocos minutos, quizá merece más, pero no se los estoy dando y ha hecho un gran partido y lo felicito, pero al igual que los compañeros, no me quiero quedar con nadie, porque esto es un equipo y tratamos de sacarle lo mejor a cada jugador.

-¿Y Juan Delgado? Ha sido titular, pero se nota que le falta chispa.

-Lleva un par de años malos con las lesiones y este año cuando mejor estaba en pretemporada se lesionó y tenemos que tener tranquilidad con él porque es un jugador que nos puede ayudar mucho y es muy importante para nosotros. Hay que ir dándole minutos porque va a ser importante. Es un jugador que quiere estar y nosotros queremos que esté.

-¿Ha vuelto a aportar mucho la gente que ha salido desde el banquillo?

-Así es. En este equipo son importantes todos y el banquillo quizá es el que gana el partido. La primera parte ha sido de desgaste a ellos, con el control del balón, pero nos han creado dudas y con el primer gol hemos sabido gestionar la ventaja y hacerles más daño con espacios.