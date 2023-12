Checa: "Me alegro mucho por Armengol, muchas veces he sido injusto con él"

-Victoria muy trabajada en la que el equipo se ha tenido que poner el mono de trabajo.

-Lo que nos esperábamos. Hay que felicitar al equipo no sólo por este partido sino por la trayectoria que llevamos. Es muy difícil jugar en el Xerez por la presión que hay, por la afición que tenemos, porque merecemos estar más arriba... Pero estamos donde estamos, son partidos complicados y hay que ver las dimensiones del campo, pero hemos hecho un gran partido, ganando segundas jugadas, jugando en campo contrario y al final sabíamos que teníamos que ser fuertes en las áreas y así ha sido.

-¿Ha ido el equipo de menos a más?

-Sí, al principio estábamos adaptándonos un poco al campo y es verdad que nos costó, pero a partir del minuto 10 cogimos el balón en campo contrario, a crear superioridades, con Adri que lo ha hecho bastante bien con Rodri y Geovanni y los felicito porque hemos hecho el partido que había que hacer en este tipo de campos.

-Y tuvo de cambiar el plan de partido por la lesión de Juan.

-Sí, pero esto nos demuestra una vez más la importancia del equipo, que no gana por individualidades sino por el trabajo del grupo, se ha visto, ha salido Juan y ha entrado otro compañero y luego ha pasado lo mismo con Antonio Jesús y Reina. Tenemos una gran plantilla, lo he dicho una y otra vez, estoy supercontento con lo que tengo, rodeado de los mejores es más fácil.

-¿Era una victoria muy necesaria?

-Siempre lo son, nosotros salimos a todos los campos a ganar y aquí no iba a ser menos. Está claro que sabemos dónde debemos estar a final de temporada, pero esto va a ser largo y no será fácil. Tenemos que ser nosotros, incisivos en cualquier campo, dominar en cualquier terreno aunque sea más pequeño y sobre todo darle valor a todo lo que están haciendo estos futbolistas porque es increíble.

-¿Llega el gol del Gerena en el mejor momento del equipo?

-Así es, creo que cuando mejor estábamos nos han empatado, pero el equipo no se ha venido abajo, ha seguido intentándolo, hemos hecho cambios ofensivos para ir a por el partido. Al final vemos que todos son importantes, la gente que ha entrado de refresco es la que nos ha dado los tres puntos.

-Por fin ve puerta Armengol.

-Es un chico que se lo merece, ustedes que venís a vernos entrenar veis cómo entrena, cómo compite y ayuda al compañero. Es un chaval estupendo y yo me alegro por él. Es verdad que muchas veces he sido injusto porque igual merece jugar más, pero al final soy yo quien decide y en los últimos minutos es cuando le estoy dando más oportunidades y él está rindiendo a un alto nivel aunque yo haya sido injusto con él. Me alegro muchísimo por él.

-¿Qué balance hace de esta primera vuelta que está a punto de acabar? El equipo depende de sí mismo para ser campeón de invierno.

-Hay que darle mucha importancia a lo que está haciendo este grupo, no sólo los futbolistas, también el cuerpo técnico, la directiva y la afición. Estamos creyendo que se puede y entre todos vamos a conseguir el objetivo, que es el ascenso. Llegar a estas alturas de temporada cuando ya está acabando la primera vuelta y estar en disposición de terminar primero es muy grande porque otros años se han hecho grandes plantillas y grandes proyectos y no hemos sido capaces de engancharnos como este año. Es un lujo entrenar en el Xerez.

-¿Qué tienen Juan Delgado y Reina?

-Juan nos ha dicho que tiene un pequeño pinchazo en el gemelo y Reina ha sido por el golpe con el portero, ha tenido un impacto en las cervicales, estaba mareado y hemos decidido cambiarlo porque lo más importante es el grupo y sabíamos que saliera quien saliese lo iba a hacer bien.