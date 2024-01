Checa: "El equipo está mejorando en todos los sentidos"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, mostraba su satisfacción por la victoria y la imagen ofrecida por su equipo ante el Córdoba B en uno de los partidos más completos del Deportivo esta temporada. Los azulinos recuperaron el liderato momentáneamente cedido al Ciudad de Lucena, que ganaba al Cartaya el sábado, y además de los tres goles, sumó la cuarta victoria seguida, la segunda en Chapín y mantuvo la portería a cero.

-Checa, el equipo parece estar ahora mismo imparable.

-La verdad es que los chavales trabajan y nos lo hacen muy fácil, están consiguiendo lo que se proponen por el trabajo diario. No es fácil lo que están haciendo, hoy ante un gran rival como el Córdoba B, con jugadores jóvenes pero elegidos y han hecho un gran partido. Estoy muy contento por ellos.

-El otro día se hablaba de que el partido contra el Espeleño fue el mejor de la temporada, pero ante el Córdoba B el equipo ha dado un paso más.

-Para mí éste ha sido más completo. Hemos sido capaces de generar bastante y de someter al rival, hemos podido quitarle la posesión a un equipo que normalmente tiene el 80 por ciento. Al final, los jugadores están haciendo un trabajo espléndido y esto es trabajo de todos, hemos visto cómo está el césped, increíble el tema de los jardineros; la afición como siempre y estamos consiguiendo lo que se merecen.

-Portería a cero y con cambio de guardameta.

-Lo he dicho varias veces, tengo dos grandes porteros y es un lujo tenerlos, es verdad que me tengo que comer la cabeza y soy yo el que tiene que elegir. Cualquiera de los dos jugaría en equipos de esta categoría y superior, tenemos la suerte de tenerlos nosotros y los vamos a aprovechar.

-Al equipo le faltaba matar los partidos al principio y ahora lleva 8 goles en dos encuentros.

-Sí, hemos mejorado mucho y también hay grandes rivales enfrente y hay que valorar lo que hacemos ante ellos. El equipo está mejorando, pero queda mucha temporada y nos queda todavía por mejorar, hoy quizá en el balón parado defensivo hemos estado flojos porque nos han rematado, sin peligro, pero nos han rematado, son cosas que hay que corregir. En la segunda parte hemos generado superioridades en transiciones y hemos decidido mal y en eso hay que mejorar porque a mí lo que me gusta es que si voy 3-0 hay que ir a por el cuarto, creo que hemos podido hacerlo, hemos decidido mal y hay que seguir trabajando porque tenemos margen de mejora.

-Por primera vez se ha abierto Preferencia para realojar a los aficionados de Fondo Sur. ¿Se ha notado?

-Increíble, los jugadores saben que están arropados y a ellos tenemos que darles porque no paran de darnos. Estamos en un club que tiene mucha prisa por llegar al fútbol profesional, nosotros somos los elegidos, y con la ayuda de todos vamos a conseguirlo.

-¿Era un partido para calibrar la madurez del equipo teniendo en cuenta que el Ciudad de Lucena jugó y ganó el sábado y se puso líder?

-Los jugadores pasan una prueba de madurez todas las semanas. Este es un club muy exigente, aquí no vale salir a medias, no vale el empate e importa el cómo. Es cierto que muchas veces hemos pecado quizá de hacer poco daño, de tener mucha posesión pero sin crearle peligro al contrario. Creo que eso lo estamos corrigiendo y estamos mejorando en todos los sentidos. Nos jugamos mucho en todos los partidos, es muy difícil ganar dos partidos seguidos en casa y también cuatro seguidos como llevamos. No tengo calificativos para este grupo.