Checa: "Hay que ir día a día, pero este es el camino"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, se mostraba muy contento tras la goleada de su equipo al Espeleño, que ha refrendado el liderato de los azulinos, proclamándose campeones de invierno. El míster nazareno ha confesado que necesitaban un triunfo así en Chapín, señala que acabar la primera vuelta en lo más alto es ahora mismo anecdótico y apunta que hay todavía "muchas cosas que mejorar".

-Victoria, goleada y campeón de invierno. ¿Día perfecto y redondo?

-Se lo dije a ellos a principios de semana, que tanto los jugadores como la afición merecían ganar un partido en Chapín de esta manera, se ha dado y me alegro mucho por todos, tanto los jugadores como la afición no están dando mucho.

-5-0, pero resultado incluso corto.

-Pienso que ha sido así, hemos generado mucho, hemos tenido muchísimas ocasiones ante un muy buen rival como es el Espeleño, que ya hemos visto que los partidos que ha perdido han sido por la mínima. Y esto dice mucho de lo que están haciendo los jugadores y de lo que quieren, nos están haciendo creer que podemos. Tenemos que ir día a día y paso a paso, pero está claro que este es el camino, con el apoyo de la afición y la gente empujando lo tendremos más fácil.

-¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

-La seriedad, el equipo siempre quiere más, el equipo ha ido desde el minuto uno a por el partido, cuando íbamos 5-0 hemos querido ir a por el sexto y ese es el respeto al fútbol y al equipo contrario. Enfrente teníamos un gran equipo que estoy seguro de que no va a perder más partidos por este resultado, con un gran entrenador que tiene muy trabajado a su equipo. Ellos también nos han generado superioridades por dentro muchas veces y hay que alabar el partido que hemos hecho porque es muy difícil.

-¿Qué nota le pone a la primera vuelta?

-Siempre se puede mejorar, quizá en casa nos falta mejorar muchas cosas, fuera también, pero quizá en casa nos ha faltado ser mucho más agresivos de cara a la portería contraria, en esta segunda vuelta seguro que lo vamos a conseguir.

-Reina ha hecho un partidazo y anotado dos goles pese a no jugar en su posición natural. ¿Qué le pide?

-Lo que le pido es que haga esto y ojalá lo haga todas las semanas, es complicado. Estamos muy contentos con Reina al igual que con el resto de compañeros, pero al final cada uno tiene su rol y él se ha ido adaptando a una posición que quizá ha jugado menos porque siempre ha jugado en la posición donde juega Adri o de central y lo hemos adaptado ahí porque creemos que nos puede dar mucho. Tiene piernas, es generoso, sabe ayudar al equipo cuando tiene el balón y cuando no lo tenemos y también hacer superioridades en las áreas, tanto en defensa como en ataque, cuando toca defender, defiende y cuando llegamos al área él es el primero en estar ahí. Es un jugador de equipo y sabe su rol y se está haciendo mejor él y está haciendo mejor a los compañeros. Un lujo tenerlo con nosotros y le doy las gracias a que esté aquí y con esa implicación.

-¿Qué supone para usted ser el técnico del líder?

-Personalmente se lo dije a ellos, tengo mucha suerte porque como futbolista he jugado en muchos equipos, he tenido grandes compañeros que me han hecho ser mejor futbolista pero yo mis limitaciones las suplía con ser un jugador de equipo y buen compañero y ahora me pasa lo mismo. Es verdad que es mi primera experiencia profesionalmente porque el año pasado ya entrené a un equipo al que ascendí, pero ahora me han dado un Ferrari. Los jugadores me lo están poniendo muy fácil, al final los entrenadores los hacen los jugadores porque yo dependo de ellos y lo que intento es darles las herramientas posibles para que estén a gusto, contentos y que crean en el compañero, porque son los que tienen que sacar esto adelante. Yo intento estar en un segundo plano sabiendo dónde estoy y la oportunidad que me han dado.

-¿Y ser campeón de invierno?

-Es algo anecdótico, pero está claro que queda una jornada menos para conseguir el objetivo. Vamos día a día y no nos podemos parar a pensar lo que estamos haciendo, hay cosas que mejorar, dominar más los partidos, ser más agresivos, dominar más las áreas... entre todos los vamos a conseguir.