Checa: "Tenemos que mejorar cosas, sobre todo en nuestra área"

-¿Cómo ha visto el partido?

-Se ha decidido en las áreas, nosotros hemos llevado el peso del partido y ellos han aprovechado tres ocasiones claras más por error nuestro que por méritos de ellos menos el segundo gol, que es verdad que es una muy buena salida de ellos, muy bien trabajada y con el sello del entrenador, que dice mucho del potencial de su técnico; pero nosotros aunque teníamos claro lo que había que hacer hemos estado muy blandos en el área, después en ataque hemos generado muchísimo por un lado y por otro, hemos generado ocasiones creo que sobrados para ganar el partido pero no nos ha dado para más.

-Les ha tocado ir a remolque casi todo el partido.

-Nada más salir nos meten un gol desde el borde del área en un balón que despejamos hacia dentro y es un buen tiro del rival. A raíz de ahí somos dueños del partido y creamos ocasiones hasta que llega el empate y luego nos entra ese miedo a ganar que hemos tenido en otros partidos, se ponen de nuevo por delante y vuelve a pasar lo mismo, una buena jugada de ellos y se ponen 1-2 y a remolque, nos quitamos el miedo y vamos a por ellos a pecho descubierto, ellos al final se la quitaban de encima pero no nos ha dado para ganar.

-¿Esperaba una Palma así?

-Conozco de hace bastante tiempo a Nacho y esperaba esto, me encanta cómo trabaja con sus jugadores, me gusta la propuesta que tiene de juego y ha hecho el futbol que a él le gusta, nos esperábamos a un equipo que iba a salir a por nosotros de inicio y así ha sido, nosotros sabíamos a lo que veníamos aquí; el Xerez tiene que salir a todos los campos a ganar aunque es un campo muy difícil, aquí perdió el líder, pero no es excusa, porque los puntos tenían que haber ido a Jerez.

-El típico partido que no le gusta a los entrenadores...

-Así es. Muy bonito para el espectador, un ida y vuelta constante, nos han tirado tres balones entre palos y han sido goles y el portero de ellos ha tenido una parada espléndida a remate de Perotti y hemos tenido alguna jugada, sobre todo la última en superioridad con Navarro, Beli y Diego y no la hemos sabido aprovechar. Ya no vale lamentarse y sí prepararse para el próximo partido porque tenemos cosas que mejorar, sobre todo en nuestra área.

-¿Qué le ha pasado a Juan Delgado?

-Ha tenido una molestia durante el calentamiento en el abductor, me dijo que podía seguir, pero ha ido a más y hemos preferido el cambio. Vamos a ver esta semana cómo se encuentra.

-Un punto de 9 posibles. ¿Cómo ve el vaso?

-Yo lo veo medio lleno, hemos cortado esa racha de dos derrotas seguidas ante un muy buen rival como es La Palma, aquí le ganó al líder, así que hay que verlo medio lleno, pero no podemos conformarnos con eso porque somos el Xerez, estamos más cerca del objetivo porque hemos sumado un punto y la próxima semana tenemos un partido en nuestra casa con nuestra afición.