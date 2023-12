Checa: "Este triunfo nos va a dar confianza"

-Se acabó la mala racha quizá con un resultado más abultado que lo que se ha visto sobre el terreno de juego.

-Sí, así es. Creo que el Coria ha hecho un buen partido. Como dije el viernes, debería estar más arriba porque tiene un buen equipo, un buen entrenador y hemos visto que tiene muy mecanizados sus movimientos y juega bastante bien. Sabíamos que nos íbamos a encontrar un equipo que nos iba a poner las cosas muy difíciles, pero hemos tenido tranquilidad y paciencia y sabíamos que cuando se abriera el resultado tendríamos más espacios.

-¿Ha sido un marcador engañoso?

-No, es cierto que ellos han tenido una ocasión clara en una pérdida nuestra, pero nos han generado cero ocasiones porque nosotros hemos tenido la posesión de balón, un 80 por ciento seguro, pero sin hacer daño y en el fútbol hay dos porterías y hay que hacer daño y nosotros en la primera parte nos ha faltado profundidad y querer dar ese paso adelante que es más por confianza que por otra cosa. Este resultado nos va a venir bien para tener más tranquilidad y volver a ser nosotros.

-Pero el equipo se ha ido pitado en el primer tiempo.

-Lo digo siempre, la afición de Jerez es muy lista y sabe cuándo su equipo lo da todo y cuándo necesita ayuda. Podíamos haber hecho más en la primera parte, sobre todo ese último pase que nos ha faltado o amplitud por banda y sobre todo meter balones al área, que es donde se hacen los goles. Hemos tenido un mano a mano con Diego que no ha podido meter y quizá hemos tenido pocas ocasiones en la primera parte. En el descanso hemos intentado corregir esas cosas y se ha visto un equipo totalmente diferente en la segunda, hemos ido a por el partido desde el principio, hemos atacado sus espacios y generado bastantes ocasiones.

-¿Por eso ha metido a Antonio Jesús, para tener más creación de juego?

-Hemos metido a Antonio Jesús y también a Armengol para que nos diera esos desmarques a los espacios y los jugadores han tenido la tranquilidad, quizá nos ha faltado esa confianza que te dan los resultados y hay que felicitar a todos los jugadores porque están haciendo un temporadón, todavía no sabemos la magnitud de la temporada que estamos haciendo en un club que no es cualquiera, un club que debe estar en una categoría superior, que tiene una afición de Primera pero por desgracia estamos en Tercera con jugadores y entrenador de Tercera y que queremos estar el año que viene en una categoría más alta y seguro que lo estaremos.

-Dice que esta victoria va a dar confianza al equipo. ¿Se ha perdido algo con los tres partidos sin ganar?

-No es que pierdas esa confianza, pero sí es verdad que tienes esa presión de ganar lo antes posible, hay prisas por ganar y llegan momentos en los que nadie quiere arriesgar, nadie se suelta y eso nos lo da Antonio Jesús. Cada uno cumple su rol y hay que felicitarlo, aparte de que haya metido un gol a balón parado, que es una faceta muy importante en esta categoría. En Bollullos nos abrieron el marcador a balón parado, en La Palma en una falta frontal que despeja Rodri y en el rechace nos la meten, también en el primer gol del Xerez DFC. Hoy lo hemos aprovechado nosotros.

-Ha vuelto Santos y portería a cero...

-Es algo anecdótico. Tenemos la suerte de que tenemos dos grandes porteros. Tengo claro que si los dos entrenan como entrenan, si los dos se ayudan como se ayudan pues van a tener minutos los dos. No somos un equipo que haya firmado un portero de garantías y otro que esté en la sombra. Hemos firmado dos porteros buenos porque la temporada es larga y puede pasar cualquier cosa, confiamos en los dos y tienen mi total confianza. No es que haya decidido poner a uno por quitar al otro. Yo decidí poner a Isma en un momento que estaba entrenando bien, que creo que lo necesitábamos porque era un partido difícil en Bollullos y contra el Xerez tenía claro que lo iba a poner y le di también confianza en La Palma y esta semana he decidido poner a Santos y la semana siguiente seguirá jugando Santos contra el Lucena. Tengo la suerte de tener dos porterazos que serían titulares indiscutibles en cualquier equipo de Tercera y en superior categoría. Los tengo yo a los dos, tengo que elegir y soy el que me tengo que comer la cabeza, pero no tengo ninguna duda en esa posición porque juegue quien juegue lo va a hacer bien.

-El próximo partido es contra el Ciudad de Lucena, líder y que juega este miércoles mientras que el Xerez CD no. ¿Sienten más presión de cara a ese partido?

-Si te digo la verdad, pienso que cada vez estamos más cerca del objetivo, que sabéis muy bien que es ascender. Queda una jornada menos y estamos metidos entre los equipos que tienen el privilegio de jugar por el ascenso. Está claro que el Ciudad de Lucena es un gran equipo, lo sabemos desde el principio y tenemos la misma presión que cuando íbamos primeros, la de ganar todas las semanas porque el único objetivo que hay aquí es ascender.