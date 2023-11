Checa: "El único culpable de esta derrota soy yo"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, se ha mostrado muy crítico consigo mismo tras la primera derrota del equipo, que ha llegado en la décima jornada contra el Bollullos, donde los azulinos han perdido 3-2. El entrenador nazareno se ha echado toda la culpa del resultado, ha admitido que no ha sabido transmitir al equipo lo que demandaba un campo y un rival como el onubense y ha vuelto a señalar que la liga es larga y que el camino hacia el ascenso directo será complicado.

-¿Qué valoración hace de esta primera derrota?

-Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y en realidad quizá yo no he sabido transmitirle al equipo lo que necesitábamos y nos hemos metido en el partido tarde.

-...

-Ellos han sido superiores, han sido ganadores en primeros duelos, han sido ganadores en segundas jugadas, han sabido cuándo transitar, los hemos dejado correr, no hemos estado encima de las marcas, sabíamos que en estos campos es muy importante la estrategia y el primer gol ha venido así. En definitiva, han sido superiores, más por fallo mío que de los jugadores y son justos vencedores del partido.

-¿Por qué el cambio en la portería o la baja de Iván Navarro?

-Igual que en otros partidos he hecho cambios y nos han salido bien, creía que el partido necesitaba o yo creía que necesitaba esos cambios, pero no ha podido ser, está claro que tenemos que corregir cosas y sobre todo mejorar en algunas líneas que quizá por culpa mía no hemos podido hacerlo.

-Un domingo más, desplazamiento multitudinario de la afición.

-Increíble, parece que jugamos en casa, con un resultado adverso ha apoyado al equipo, se ve la afición que tenemos, y después al finalizar el partido animando igual.

-Se dice que en los momentos malos más se aprende. ¿Es una cura de humildad?

-Cura de humildad no, tenemos que poner los pies en el suelo, ya lo dije, esto va a ser muy difícil, queda mucha liga, estamos en la jornada diez, hay equipos muy buenos, sabíamos que el Bollullos en su casa es bastante fuerte, pero somos el Xerez y tenemos que salir a ganar y no ha podido ser, pero hay que tener tranquilidad, saber que queda mucha liga, saber que tenemos que demostrar que somos un buen equipo y ahora con un resultado adverso hay que demostrarlo más, tenemos un derbi bonito esta semana y hay que salir a ganar como en cada partido.

-Por sacar algo positivo, ¿la reacción al final del equipo?

-El equipo siempre lo da todo, creo que ha sido más por fallo mío que por los jugadores, hoy el culpable soy únicamente yo y tendré que corregir eso porque no he sabido transmitir lo que necesitábamos en este tipo de campo contra este tipo de equipos, tendré que mejorar eso y me lo haré ver porque el equipo lo ha dado todo desde el minuto 1 al 90 y aunque sin merecerlo nos hemos metido en el partido, pero no nos ha dado para empatar.