-Llega el derbi, un partido especial...

-Exacto, una semana especial con un gran trabajo a las espaldas, trabajo intenso, con mucha calidad en el trabajo y ya deseando que llegue el domingo, estar preparados para este partido, que es bonito, importante, y esperemos sacar un buen resultado. Vamos a intentar ganar, el equipo viene con buenas sensaciones.

-Para su tranquilidad, han podido entrenar dos días en césped natural.

-Sí, quieras o no la superficie es importante. Vamos a un campo de hierba natural que va a estar en muy buenas condiciones y todo lo que sea acoplarse durante la semana pues mucho mejor. Las sensaciones son buenas, hoy se ha hecho un gran trabajo aquí en Rota y ya tenemos las cosas muy claras para el domingo.

-¿Está el equipo en su mejor momento de la temporada?

-Sí, el equipo creo que llega en el mejor momento, ya no solo por los resultados sino por las sensaciones que tiene a nivel de juego, a nivel mental y sobre todo por el estado físico, porque el equipo está a un gran nivel físico y vamos a acabar la temporada a un gran nivel.

-¿Que le parece el Xerez DFC?

-Es uno de los mejores rivales, uno de los equipos que están llamados a jugar el play off, un equipo fuerte a nivel de todo: de presupuesto, de jugadores, hombre por hombre, y además en un gran campo. La semana tiene que ser o intentamos que sea normal, ya sabemos que aquí no es normal este tipo de partidos, es un derbi, que tiene una dimensión fuera de la provincia y hay que marcar mucho los tiempos, que la gente no esté con ansiedad, que la motivación esté en su punto justo para que la mentalidad sea buena y el rendimiento sea óptimo.

-¿Hay favorito en el derbi?

-La condición de favorito yo se la daría a ellos por muchos motivos: por presupuesto, por plantilla, porque juegan en casa... Luego, a partir de ahí, puede pasar cualquier cosa porque es un derbi.

-¿Cuál cree que puede ser la clave del partido?

-La clave puede estar en muchos sitios, en muchos aspectos. Lo importante es salir fuerte, como lo venimos haciendo, hacerles que se sientan incómodos desde el minuto 1, que lo vamos a conseguir, y a partir de ahí ir creciendo en el partido. Tener tranquilidad a la hora de jugar la pelota... Lo que venimos haciendo últimamente, nos hemos enfrentado a grandes equipos y los tres se han sentido incómodos, esperemos hacer un partido muy parecido al de Lucena y al de Coria en casa, pero sobre todo el de Lucena porque fuimos a un campo importante, a un equipo que no había perdido en casa todavía y va a ser muy parecido, que se sientan incómodos desde el primer momento, anular a sus hombres importantes, que son prácticamente todos, y a partir de ahí nosotros sentirnos cómodos.

-Es un partido especial sobre todo para la afición, que vuelve a la que fue su casa...

-Yo les animo a que vayan. Que vayan por supuesto, a a ver un gran partido de fútbol entre dos equipos de la ciudad y que animen, que el equipo se sienta arropado al máximo. Sí, volvemos a la que ha sido nuestra casa durante toda la vida y con eso las sensaciones son buenas, vamos a intentar la reconquista.

-¿Estos tres puntos valen más por tratarse de un derbi?

-Para mí no tiene ninguna connotación especial en ese sentido: vamos a ver, si no se suma, no se suma, pero ni contra este ni contra otro. ¿No sumar contra ellos? Ahora mismo las diferencias son muy grandes y vamos a intentar que en el campo sean las mínimas posibles pero son tres puntos más, es que son tres puntos. Si ganamos no vamos a sumar seis, es cierto que tendría una connotación especial ganar a este equipo y además en su casa, va a ser todo diferente, no va a ser la importancia de los tres puntos de un partido normal sino es ganarle al rival de la ciudad por supuesto con toda la importancia que tiene eso.