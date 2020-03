Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, también aboga por un derbi en el que gane el fútbol y ningún incidente extradeportivo empañe el partido de Chapín.

El entrenador cordobés subraya que "lo importante es que prevalezca el fútbol y el buen ambiente entre las dos aficiones y que la gente vaya al estadio a pasarlo bien, no a otra cosa. Y que no haya incidentes, por supuesto, pero no solo en este partido sino que no los haya en ninguno. Queremos fútbol puro y limpio".

Y es que el choque entre los dos Xerez va mucho más allá de la ciudad, por lo que Juan Carlos pide más cabeza que corazón: "La dimensión del derbi traspasa las fronteras de la provincia y eso le da mucha mayor importancia a todo, va a tener mucho más eco. El equipo tiene que aislarse de todo eso, las aficiones le dan mucha importancia a todo esto pero el equipo tiene que estar con la mente fría, es un partido más aunque diferente y esa es la mentalidad, hay que controlar las emociones".