Emilio Fajardo: "Este equipo necesita cobrar ya"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, se ha mostrado tajante con respecto a la situación que está viviendo su plantilla y el cuerpo técnico. El preparador azulino, que tuvo que suspender el entrenamiento del sábado al estar cerrado el campo de entrenamiento que tenía asignado el club, ha asegurado que "el club es quien tiene que arreglarlo" y sobre todo ha hecho hincapié en que "este equipo necesita cobrar ya". Y es que los xerecistas siguen sin cobrar el mes de octubre y en pocos días se podría acumular la nómina de noviembre.

El técnico señalaba tras la victoria del equipo en Las Cabezas que "lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero con estos jugadores porque lo que estamos viviendo a día de hoy no es fácil. Lo hablábamos el viernes con el otro problema que tenemos y encima llega el sábado, nos levantamos a las seis y media de la mañana para ir a trabajar ilusionado, con dos grados, y te encuentras una instalación municipal cerrada y a treinta personas a las que no sabes qué decirles. Y no es por levantarse a las seis y media porque hay muchísimos trabajadores que también lo hacen y nosotros somos también unos currantes. Es para quitarse el sombrero ante ellos y quien tiene que arreglar esta situación es el club, que no vuelva a ocurrir y luego cobrar, ahora mismo necesitamos cobrar ya".

Un XCD ambicioso

Con respecto al partido, Fajardo apuntó que "el resultado ha sido igual de contundente que el equipo. Hemos salido muy concentrados, metidos, con las ideas muy claras de cómo había que hacerles daño y las zonas donde no había que regalar nada al rival. El equipo ha sido una delicia, en acciones en juego, a balón parado... muy contento. Y en la segunda parte el equipo ha sabido leer que el partido estaba en el 0-3, que no podíamos especular y en ese sentido, chapó por mis futbolistas, se ha demostrado la ambición que tenemos".

El equipo 'aprendió' de lo que sucedió en Lebrija, cuando sufrió por no cerrar el encuentro con el 0-2: "Nos fuimos 0-2 al descanso y parece que hay tranquilidad, pero tienes que ser muy contundente y buscar el tercero y que no ocurra lo que nos pasó en Lebrija, que en una acción a balón parado en la que pudo haber una falta nos hicieron el 1-2 y todos los que hemos jugado en este tipo de campos sabemos lo que se sufre. No nos podía ocurrir, fuimos a por el cero a tres", apuntó.

El Deportivo regresa a puestos de promoción de ascenso, sumó la segunda victoria fuera de casa y además consecutiva. Aún así, Fajardo aclara que "volvemos a lo mismo: hay que ganar, ganar y ganar y volver a ganar y sumar muchos puntos y ya miraremos la clasificación. Sabíamos que descansaba el Córdoba B que el Gerena había perdido y eso había que aprovecharlo". Y en cuanto a ganar de nuevo fuera, señaló que "lo he repetido muchas veces, estaba convencido porque soy el que veo entrenar todos los días a los jugadores y ya habíamos ganado en campos con rivales muy complicados. Es una alegría estar ahora mismo como estamos".