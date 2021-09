Fajardo: "El primer objetivo ya está conseguido y ahora queremos la Copa RFAF"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, se mostró satisfecho por la clasificación de su equipo para la final de la Copa RFAF y, sobre todo, por conseguir "el primer objetivo", que no era otro que el billete para la Copa RFEF, competición en la que los cuatro semifinalistas (de los 32 equipos participantes) obtendrán el pase para la Copa del Rey. Además, aseguró que "hay que quitarse el sombrero" con Álex Colorado, que jugó sus primeros minutos tras no poder estar en pretemporada y añadió que con los tocados (Juanca y Adri) "no vamos a arriesgar y menos a siete días del inicio de Liga".

-Emilio, primer objetivo conseguido

-Así es, teníamos las ideas muy claras desde el 15 de julio y vuelvo a agradecer al club el esfuerzo de iniciar el día que el cuerpo técnico dijo que había que empezar para poder competir al cien por cien esta competición. En los cuartos fuimos muy superiores y en la semifinal se ha visto cómo compite el equipo. Nuestro objetivo, que era entrar en la Copa RFEF, está conseguido y ahora a disfrutar de la final y a intentar acabar campeón de la Copa RFAF.

-¿Ha sido un partido muy exigente?

-Los ocho equipos que nos hemos metido venimos de luchar en la liguilla de ascenso, equipos que tenemos el objetivo de repetir para subir a Segunda RFEF y sabíamos que los partidos iban a ser muy competidos y a un nivel muy alto con una exigencia máxima.

-El equipo tuvo una marcha más en la segunda mitad.

-La genialidad de Juanito nos ha dado el primer gol. Les queríamos hacer un partido muy físico en la primera parte y por eso salieron Borja y Jurado. Les ha tocado el trabajo sucio, entre comillas. Al jugar ellos con dos pivotes queríamos que hicieran muchos kilómetros y en la segunda mitad meter a gente más por dentro y que ellos notaran el trabajo físico de la primera parte.

-El Juventud Torremolinos es el rival en la final.

-Ha hecho unos cuartos de final espectaculares tanto en Torremolinos como en El Palo y también en la semifinal. Los estudiaremos para preparar bien la final. Somos dos equipos que quieren jugar bien al fútbol y creo que la final será muy bonita.

-¿Recupera a alguien de los lesionados para el domingo? ¿Cómo ha visto a Alex Colorado?

-De los tocados no y además no vamos a arriesgar nada con nadie porque estamos a siete días del inicio de Liga y el objetivo ya está conseguido. Y con Álex nos quitamos el sombrero. No ha jugado ni un minuto en pretemporada y era un partido exigente porque tenía que jugar de ocho con mucho recorrido, muchos kilómetros, teniendo que trabajar defensivamente, tapar la salida de Joel y ofensivamente nos ha dado fútbol. Ha estado impresionante. Álex es un jugador muy importante para nosotros, como todos. En los cuartos jugaron unos, en la semifinal otros y cada partido hay un rival diferente. Todos se tienen que sentir titulares y partícipes.

-No se han notado en exceso las bajas.

-Al estudiar al Ciudad de Lucena sabíamos que ha cambiado algunos registros, nos salían con dos pivotes defensivos y por eso la salida de Borja en la mediapunta y Álex y Rodri en la contención y dándonos fútbol con el primer pase. Les hemos dejado pocas ocasiones para robar y salir.

-La afición ha respondido de nuevo.

-Desde el día uno nos marcamos meternos en la siguiente competición y las ganas de ganar se han reflejado. Somos un equipo ganador, tenemos que querer ganarlo todo y el primer objetivo marcado ya está conseguido. Que la gente mantenga la ilusión y superorgullosos de cómo nos animan. Parecía que estábamos en casa.