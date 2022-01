Gestar Sport y Ayuntamiento de Jerez, cara a cara este viernes

El grupo Gestar Sport, que desde hace mes y medio ayuda en la gestión del Xerez CD a su directiva, y la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez se reúnen este viernes a las diez de la mañana, una cita en la que Óscar Garvín, cara visible del grupo en la entidad, explicará el proyecto y las intenciones de futuro al delegado de Deportes, Jesús Alba, en un encuentro en el que también estarán presentes técnicos del consistorio jerezano y posiblemente Juan Luis Gil y Jorge Garrido, directivos del club.

La idea no es otra que presentarse formalmente ante los rectores del Ayuntamiento y exponer el proyecto, aunque sobre la mesa, obviamente, estará el sempiterno debate de las instalaciones deportivas y el pago por hacer uso de ellas. Como se sabe, el club xerecista es la única entidad en la ciudad que tiene que abonar las tasas por entrenar y jugar en las instalaciones deportivas por las famosas ordenanzas municipales que se instauraron en tiempos de gobierno del PP y que posteriormente el PSOE ha mantenido durante sus mandatos.

Oscar Garvín, cara visible de Gestar Sport, ya explicó en la rueda de prensa de su presentación que el objetivo es que el Xerez CD juegue en la ciudad sin tener que pagar por el uso de instalaciones deportivas. "Nos preocupa este tema muchísimo, que además creo que fue un compromiso electoral" y aunque una derogación de las ordenanzas tiene que pasar directamente por el pleno, explica que el trámite se tendrá que iniciar porque "no creo que ninguna formación política entienda que al Xerez se le deba cobrar", manifestaba en declaraciones a la Cadena Ser.

"Tengo mucha información, una ordenanza que era una huida hacia adelante de errores que se pudieron cometer, pero no es lícito que otras entidades deportivas... y al Xerez hoy en día le esté costando una partida presupuestaria grandísima y que nos somete a muchos esfuerzos. Cuando llegamos se hablaba de pagos pero, vamos a pensar por qué el Xerez a veces no puede. Pues porque no estamos en igualdad".

Garvín señala que "creo que es el momento del diálogo, soy de los dirigentes que piensa que la falta de acuerdos entre dos mandatarios siempre es el fracaso de los dos. Hay que sentarse, ver las cosas, llegar a acuerdos... Hay que intentar dar ese paso adelante porque creo que la masa social que representamos lo merece, la historia y la ciudad también lo merece".

¿Más salidas?

En lo deportivo, Ramón Verdú, director deportivo de la entidad, aseguraba este miércoles que podrían salir jugadores con fichas altas para adecuar el presupuesto. "No voy a desdecirle, pero ¿estamos en igualdad de derechos? Es que si el Xerez tiene hipotecas que debe pagar y no se le da esa igualdad a lo mejor no es culpa del Xerez. Nosotros trabajamos en la estabilidad del Xerez, queremos que desaparezca del tablero la economía. Yo fundé Proliga, de ahí viene el cobro de Impulso 23, la figura de la Copa del Rey y hoy en día el Xerez no cobra Impulso 23. Queremos tranquilidad, que se hable de fútbol y que no estemos siempre hablando de pagos. Yo no creo que lo económico vaya a estar por encima de lo deportivo, somos un club de fútbol y nuestro objetivo es subir a Segunda RFEF, pero lógicamente tiene que haber un criterio de balanza de aquello que podamos cumplir".

Por último, pide que no se hable más de economía y sí en temas deportivos: "Yo diría que ahora mismo el 60% de los clubes de España tienen mayores retrasos de los que pueda tener el Xerez. Se está cumpliendo, se han llegado a acuerdos y vamos de la mano. Pediría remar todos en el mismo sentido, si constantemente estamos hablando estamos creando un problema. Vamos a hablar de lo deportivo, vamos a trabajar y a darnos un tiempo todos. El Xerez no va a volver a arrastrar deudas y vamos a cumplir con todos los compromisos acordados aunque hemos llegado con un presupuesto ya iniciado. Clubes no muy lejanos a nosotros han tenido problemas económicos y no escucho hablar constantemente de ello. En un momento de pandemia, las entidades deportivas tienen problemas, pero el Xerez va a ser un club serio que cumpla los compromisos acordados. La estabilidad del Xerez es necesaria para su crecimiento. Pero pedimos tiempo, se están cumpliendo los acuerdos y se está trabajando con seriedad".