Iván Navarro y la dedicatoria "muy especial" del gol de la victoria en Conil

No ha repetido los números de la pasada temporada, pero un gol de Iván Navarro le dio los 3 puntos al Xerez CD en su visita a Conil, un triunfo que ha permitido a los xerecistas llegar a la última jornada con posibilidades de acabar en la séptima plaza y con opciones de clasificarse para la Copa RFAF, un premio menor porque el objetivo de la temporada, luchar por el ascenso, se esfumó hace varias jornadas.

Iván Navarro celebró el 0-1 en el minuto 90 con rabia y dedicó el gol a Migue García, que se lesionó en los primeros minutos en su primera titularidad en una temporada que ha sido para olvidar para el de Écija. El atacante sevillano se expresó en términos parecidos a los de Juan Pedro y aseguraba tras el encuentro que "cambio mi gol y muchísimas cosas ahora mismo de mi vida para que un amigo como Migue pudiera disfrutar de lo que más le gusta, que su familia pueda verle disfrutar. Para mí, Migue es una persona súper especial desde que llegué el año pasado y me duele, lo siento muchísimo y me emociono hablando de él porque me ha ayudado en todo momento. Él sabe que lo quiero y yo sé que me quiere, de corazón el gol es para él", dijo.

La victoria en Conil la calificó de "importante porque por fin hemos certificado el objetivo que teníamos estas últimas semanas después de todo lo que nos ha pasado durante el año. Veníamos a ganar y se ha conseguido. Después de un mes casi sin participar apenas entre las vacaciones de Semana Santa, la sanción que tuve y las no convocatorias tenía muchas ganas de volver a participar y ha sido con un final muy feliz, súper contento", manifestaba el extremo azulino consciente de que su temporada no ha sido buena. "No han salido las cosas como queríamos y es un gol especial que voy a recordar siempre porque además hemos ganado", añadía.

Ahora queda dar el último aliento en el choque contra el Espeleño el próximo domingo en Chapín (12:00 horas), donde también hay otros objetivos que cumplir: "Se mira ya el año que viene y estamos ahí con opciones de poder jugar la Copa RFAF y ese es el objetivo que tenemos ahora mismo. Como ha dicho el míster, seguir currando como lo venimos haciendo estas últimas semanas porque la verdad es que el equipo está haciendo las cosas muy bien".

Y de cara a ese último encuentro apunta que "al final de la primera vuelta nos ganaron y a partir de ahí ellos no han parado de sacar buenos resultados, parecía que estaban hundidos y mira ahora, por encima de nosotros. Es un equipo que trabaja muy bien, al entrenador se le ha dado confianza, los jugadores creen en lo que hacen y van a venir a Chapín a disfrutar, pero vamos a intentar acabar bien el año porque nos lo merecemos, terminar mirándonos las caras y aunque no hayamos conseguido el objetivo acabar como un grupo y una familia".