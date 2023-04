Horario unificado para la última jornada en el Grupo X de Tercera

El fútbol en el Grupo X de Tercera RFEF toca a su fin. La última jornada de la competición regular se disputa el próximo fin de semana, en el que se va a decidir el campeón que ascienda Segunda RFEF de forma directa y también la última plaza de descenso. Además, también está en juego los equipos que se clasifican para la próxima Copa RFAF, que la disputan aquellos que no logren el ascenso y que además no sean equipos filiales.

Rota y Coria ya perdieron la categoría hace algunas semanas, mientras que para el play-off de ascenso están clasificados, de peor a mejor posición, Ciudad de Lucena, Puente Genil, Gerena y Córdoba B o Antoniano. El Sevilla C, con posibilidades matemáticas de acabar cuarto, no cuenta debido a que no puede ascender al militar el Sevilla Atlético en 2ª RFEF.

Por este motivo, la Federación Española de Fútbol ha determinado en una circular unificar los horarios de la última jornada, que se disputará íntegramente el domingo a las 12:00 horas.

Los partidos son los siguientes: