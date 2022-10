Juan Carlos Gómez: "Ha salido todo perfecto"

Juan Carlos Gómez no ha podido tener mejor debut en el banquillo del Xerez CD. El técnico cordobés se ha estrenado con una goleada al Ayamonte (4-0) en una primera mitad espectacular de los azulinos, que han desarbolado por completo al cuadro onubense, que hasta esta jornada sólo había perdido partidos por la mínima. El preparador xerecista se mostraba "supercontento" por el triunfo de los suyos, elogió a sus jugadores por coger la idea de juego a la primera y también tuvo palabras para la afición, que llenó la Tribuna de Chapín y no paró de animar en todo el encuentro.

-Juan Carlos, debut soñado: 4-0, ambientazo en Chapín...

-Todo perfecto. Había pensado en un debut así, es verdad. Cuando uno viene y trabaja durante la semana al final dices "vamos a intentar hacer un resultado abultado si puede ser" y ha sido soñado. Hemos hecho una primera parte casi perfecta si no perfecta en todos los sentidos, en el juego, en la finalización de las ocasiones, la presión alta ha salido perfecta... Todo el mundo tenía muy claros en pocos días los aspectos tácticos, la gente lo ha asimilado y ha leído la idea como nadie. Supercontento del trabajo que se ha hecho. En la segunda parte, pues bueno, con 4-0 y uno más lo que hemos intentado ha sido hacer un ejercicio más de posesión, de llevarlos de un lado a otro, de no tomar riesgos por así decirlo, porque con un equipo que está herido si le sigues sometiendo pues lógicamente saca las garras. Es lo que hemos intentado evitar y buscar ser prácticos y jugar las opciones correctas, jugar por fuera, no tener prisa y oxigenar con balón. Partido perfecto en todos los sentidos, contento por el trabajo del grupo, por todos y esto es solamente el comienzo, hay que seguir trabajando.

-¿Abrir la lata pronto ha sido clave?

-Si en los primeros 15 minutos te pones 2-0 eso te da confianza. El equipo estaba jugando muy bien al fútbol y esta semana hemos trabajado mucho lo que es la finalización con aspectos tácticos, que es lo que se ha visto en el campo. hemos tenido la suerte de meter dos en los primeros 15 minutos y el equipo ha ganado en confianza, en seriedad y en pose, hemos sabido manejar bien los tiempos del partido. Enhorabuena a todo mi equipo.

-El equipo suma la tercera victoria consecutiva y ya está muy cerca de arriba, que es lo que se esperaba a principios de temporada.

-Cuando nosotros hemos llegado el equipo venía de una dinámica muy positiva con dos victorias consecutivas y hemos querido darle continuidad. Cuando vi al equipo en Sevilla pues no había que cambiar muchas cosas, sólo la idea y los conceptos tácticos de lo que queremos, la idea nueva, y ha salido perfecto. El equipo se ha sentido muy cómodo. Yo creo que los jugadores se han divertido en el campo. Cuando uno se divierte en su trabajo no hay fatiga, la mente se libera y aparece el talento de cada uno y eso es así, lo que hemos visto.

-Aquí pasamos del pesimismo más absoluto a la euforia. ¿Hay que frenarla?

-No hay que tener euforia, es un paso más, es el principio, un resultado abultado que no se había dado durante la temporada y además jugando muy buen fútbol. La euforia la aparcamos a un lado, es para la gente, no para el vestuario y es lo que vamos a tratar de hacer. El lunes empieza una semana nueva y tenemos que pensar ya en el Ceuta, aunque imagino que la gente estará muy contenta y habrá disfrutado, lo celebramos con ellos, pero la euforia no existe, hemos dado un paso importante en el resultado, en la idea y en seguir ganando.

-La comunión con la grada ha sido también espectacular.

-Chapó, la grada chapó y dedicamos este triunfo a todos los xerecistas, nos han apoyado y nos han llevado en volandas y ha sido un espectáculo porque no han parado de animar. Este resultado va por ellos.