Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez Club Deportivo, ha sido bastante claro con respecto a la situación de Yeray Jiménez y Edu Brenes, futbolistas que han pedido salir del club azulino y que de nuevo se ausentaron del entrenamiento de este viernes. El preparador cordobés ha asegurado que "me decepciona la gente que no está comprometida y tampoco me hace ilusión trabajar con ellos, eso es lo más claro que puedo hablar". Hay que recordar que el pasado lunes faltó al entrenamiento el atacante y el jueves el centrocampista y que ambos abandonaron La Granja tras conocer que no entraban en la lista de convocados contra Los Barrios una hora antes del inicio del encuentro. Por otro lado, Juan Carlos confía en que el equipo pueda hacer "un partido serio" en Utrera para sumar y encarar una segunda vuelta en la que se muestra convencido de que "lo haremos mejor que en la primera".

-¿Cómo afronta el equipo el primer partido del año?

-Con mucha ilusión y después de una semana muy buena de trabajo, aunque hayamos tenido dos días obligados de descanso por el tema del cierre de las instalaciones. Vamos a entrenar cuatro días, con entrenamientos intensos y de calidad. Incluso el sábado vamos a tener un horario bueno para poder hacer el trabajo que queremos y no tener que venir a entrenar tan temprano. El equipo ha trabajado muy bien durante la semana y vamos con la ilusión de intentar empezar bien el año y de acabar bien la primera vuelta.

-Enfrente va a estar un Utrera que atraviesa un gran momento.

-Va a ser complicado porque es un equipo que viene con los mejores números de la temporada. Creo que de los últimos nueve partidos ha sumado ocho victorias incluyendo el partido del Écija. Llevan una racha increíble de resultados y de buen juego, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol. Lo que pasa es que a principios de temporada los resultados no les han acompañado, pero es un equipo que propone mucho y está en su mejor momento.

"El Utrera es un equipo que me encanta, es un partido difícil, pero no imposible. Vamos con nuestras armas"

-¿Lo extraño era verlo tan abajo en las primeras jornadas?

-Son rachas, venían de jugar un ‘play-off’ y quizá el nivel mental por no ascender les mermó un poco. Pero prácticamente tienen la base del año pasado salvo algún refuerzo que otro. Es un equipo que a mí me encanta. Es un partido difícil, pero no imposible y vamos con nuestras armas, a intentar hacer un buen partido, serio y por supuesto a intentar puntuar para acabar bien la primera vuelta. De los últimos nueve puntos hemos sacado dos. No es la cifra que teníamos en mente pero hay que asumirla y vamos a Utrera con todo, a intentar sacar algo positivo y si podemos ganar pues mucho mejor.

-A punto de acabar la primera vuelta, ¿tiene el equipo menos puntos de los que merece?

-Hemos merecido más en momentos puntuales, sobre todo al inicio cuando el equipo jugaba muy bien al fútbol pero no sacábamos los resultados. Si sumamos los puntos del Córdoba B, el partido menos que tenemos por no haber jugado en Arcos y teniendo en cuenta todas las dificultades que hemos tenido, pues estaríamos en números de salvación. Pese a todo lo malo que se ha pasado aquí, no son malos números. Evidentemente no estoy contento porque siempre quiero más, pero teniendo en cuenta las circunstancias que hemos vivido, vamos a intentar empezar la segunda vuelta con mejores resultados.

-Después de Utrera, el equipo tiene partidos con rivales de los que se denominan de la misma liga.

-Todos los partidos son difíciles y vamos a intentar dar nuestro máximo nivel y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Estoy convencido de que vamos a iniciar la segunda vuelta mejor que la primera y el equipo también. Los refuerzos nos están dando ya un plus y el equipo ha mejorado, aunque los resultados de los últimos partidos no están siendo los que queremos. Vamos a acabar la primera vuelta de la mejor forma posible y empezar la segunda con toda la ilusión del mundo y hacer un buen 2020. Los tres primeros partidos, tanto Arcos, Lebrijana y Córdoba B son de nuestra liga y además dos son en casa, por lo que hay que sacarlos sí o sí e intentar sacar en Lebrija algo positivo. Estamos esperanzados en que el inicio va a ser prometedor y bueno.

-Le pregunto por los ausentes, Yeray Jiménez y Edu Brenes.

-Nosotros trabajamos con la gente que quiere estar aquí y que está comprometida y que sabemos que tiene ilusión por seguir. Si hay gente que no quiere seguir es su problema. Nos mantenemos al margen. Queremos darle calidad a los entrenamientos con la gente que esté ilusionada. Si estos dos jugadores han pedido salir pues que hablen con el club y que arreglen su situación deportiva y económica. Nosotros ahí no vamos a entrar, planificamos los entrenamientos en base al grupo.

"El resto del grupo está comprometido, hay gente que tiene más o menos minutos, pero sigue trabajando con la misma ilusión"

-¿Está decepcionado con ellos? ¿Deberían acudir a los entrenamientos mientras arreglan su situación?

-Me decepciona la gente que no está comprometida y tampoco me hace ilusión trabajar con ellos, eso es lo más claro que puedo hablar. El resto del grupo está comprometido, hay gente que tiene más o menos minutos, pero sigue trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas e intentan ponerlo complicado al cuerpo técnico y eso es positivo, que el grupo esté unido juegue quien juegue. Al final todo el mundo aporta y todo el mundo está comprometido para venir a entrenar. La situación es la que es y yo eso lo valoro muchísimo. A lo otro no le doy importancia. Aquí, el que quiera estar estará y el que no quiera estar que no esté.

-Si terminan saliendo, ¿se plantea reforzar el equipo?

-Si salen quedarán dos fichas libres y siempre tenemos algo en mente. Dentro de las posibilidades económicas del club, si estos jugadores salen y se pueden hacer cosas las vamos a hacer.