Juan Carlos Gómez: "Lo de esta afición es impresionante"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, acabó contento a medias con el partido de su equipo frente al Rota. El Deportivo sumó la séptima jornada sin perder, la cuarta victoria en cinco encuentros y por cuarto partido consecutivo dejó la portería a cero. Joseliyo dio el triunfo a los azulinos "con una genialidad", pero a raíz del 1-0 el equipo "se desarboló" y el técnico cree que entraron "dudas" y que volvieron los "fantasmas" de anteriores partidos. De cualquier modo, no se mostró preocupado porque "estoy contento por gran parte del partido", se quedó "con el resultado" y elogió una vez más a la afición: "Es impresionante", dijo.

-¿Qué sensaciones le ha dejado el partido?

-Buenas. Hay cosas que mejorar todavía, no hemos acabado (el partido) como queríamos porque les hemos metido en el partido, pero si hacemos un análisis en general, primera parte muy bien, haciendo lo que venimos trabajando: dominando el partido, creando ocasiones y no nos han llegado. Contento por la primera parte. Luego, en la segunda pues a raíz del gol nos hemos desarbolado un poco y no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer y creo que han venido un poco los fantasmas y al final nos han creado algo de peligro a través de córners y centros laterales, pero la sensación es que no hemos acabado como queríamos. Lo importante es el resultado, tres puntos más y otra portería a cero.

-...

-Sabíamos ya durante la semana que no iba a ser fácil y que íbamos a sufrir si no estábamos como teníamos que estar. Contento por muchas cosas, por gran parte del partido, pero a raíz del gol tendríamos que haber controlado más la situación, tener más balón y buscarle un poco las contras.

-Vaya golazo de Joseliyo

-En el momento que la he visto salir he levantado los brazos porque sabía que entraba. Sabíamos que o metíamos las ocasiones que se han generado o este partido se iba a desbloquear con una genialidad y así ha sido. Al final las hemos tenido con Soto para tener el descuento con tranquilidad, pero esto no es fácil, no va a ser un camino de rosas y se ha demostrado. Nos va a costar la misma vida porque los equipos aquí vienen a enrocarse y nos va a costar un mundo abrir espacios. Los jugadores se han dado cuenta.

-¿Ha costado más de lo esperado?

-Los equipos cada vez nos van conociendo más, vienen aquí, se encierran, dejan pocos espacios e intentan aprovechar las contras. El Rota en la primera parte y hasta el gol no nos ha hecho peligro, pero luego meten dos puntas, se ponen 4-4-2, con los dos grandotes arriba y a balón parado y centros laterales te crean peligro o agobio, pero tampoco han sido tan claras. Contento porque el equipo sigue mejorando, hace las cosas bien y lo importante es ganar, seguir ganando. Hemos hecho las cosas bien en gran parte del partido, no en su totalidad, y de nuevo portería a cero, que es superimportante porque siempre te da la opción de ganar.

-¿Había consigna de lanzar desde lejos?

-Trabajamos mucho las finalizaciones durante la semana en los entrenamientos, casi todos los días. Ellos leen el partido, Joseliyo se ha animado desde 25 metros y la ha metido en la escuadra, es una genialidad. El otro día contra el Ayamonte se aprovecharon casi todas las ocasiones y esta vez ha sido una genialidad, pero esta es la tónica, se nos meten atrás y nos va a costar un mundo abrir espacios.

-¿Por qué sufre el equipo cuando ya había hecho lo más difícil que era abrir el marcador?

-Ellos dan un paso al frente y te generan un poco de dudas, meten dos delanteros grandotes, la salida ya no era tan limpia, pero hay que tener la pelota y moverlos de un lado a otro e intentar hacer lo que venimos trabajando da igual si tienen dos puntas o tres, tener confianza en lo que se hace. Ha habido algunas dudas, pero no estoy preocupado para nada. Hay que seguir en esta línea y continuar ganando. Pienso yo, no tiene por qué ser, que han aparecido los fantasmas al miedo al empate, pero no pasa nada, hay que seguir haciendo lo mismo, paso al frente, no se puede tener dudas, pero no estoy preocupado, eh.

-Donde no hay dudas es en el apoyo de la afición.

-Esto es impresionante, impresionante. Tenemos que darle las herramientas a ellos, si seguimos ganando y jugando bien la gente nos va a apoyar y esto se agradece, está en nuestra mano. Lo de este sábado de chapó y hay que seguir dándole victorias a la afición.

-Habla de 'grantoes'... ¿Le hace falta al equipo un delantero de ese corte?

-Estamos mirando las posibilidades, buscando un delantero, que sea de ese corte no lo sé, pero sí es cierto que estamos viendo cómo está el mercado y también a ver la capacidad económica del club. No hay nada seguro. ¿Vamos a intentar mejorar la plantilla? Sí, pero no es fácil.