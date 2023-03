Juan Pedro Ramos: "Sólo pienso en ganar estos cinco partidos"

Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro que los azulinos disputan este sábado en Chapín contra el Cartaya (18:00), un choque en el que los xerecistas tratarán de poner fin a la mala racha en casa, donde no ganan desde hace más de tres meses.

-¿Qué sensaciones tiene antes del partido? ¿Es una final como se viene hablando?

-Para nosotros todos los partidos son finales, la historia de este club lo exige y siempre tenemos que salir a dar lo máximo y a competir al mejor nivel y ahora también un poco por las circunstancias hay que darle valor especial al resultado. La semana ha sido muy buena, hemos conseguido reponernos del palo de Rota y espero que demos todo el 101% para sumar de tres en tres.

-¿Ya toca romper la mala racha en casa, no?

-Sí, en casa los partidos nos están costando más de la cuenta y hemos trabajado para eso. Analizando los partidos, hemos merecido más, generamos muchas ocasiones, nos cuesta hacer gol y con poco que nos generan nos marcan.

-¿A qué cree que se debe eso?

-Hay muchos factores analizables, pero creo que al final no es culpar a la mala suerte, pero sí que el equipo está en una dinámica donde nos cuesta, no encontramos portería. Recuerdo antes del partido del Ayamonte que necesitábamos seis o siete ocasiones par hacer un gol y el día de Ayamonte las tres primeras las enchufamos. Tenemos que fortalecer la capacidad mental de los jugadores para que tengan esa confianza y autoestima alta para que en esas situaciones les llegue el gol, que es lo que todos queremos. No estamos teniendo acierto en ambas áreas y estamos trabajando para buscar un punto de inflexión para que las cosas nos vengan un poco más de cara, tanto arbitrajes como esa puntería de cara al gol. Creo que con la ilusión que estamos poniendo estoy convencido de que llegamos a mañana con las máximas garantías de poder ganar el partido.

-El presidente comentaba hace unos días que hay que ganar un par de partidos para estar tranquilos.

-Yo lo vuelvo a repetir, sólo pienso en ganar los cinco partidos que quedan, por mi cabeza no pasa otra cosa. Tenemos tres partidos en casa contra equipos de la clasificación baja y dos fuera contra equipos que están arriba. El objetivo es trabajar para ganar los cinco y luego que pase lo que tenga que pasar. En fútbol no sabemos qué suerte vamos a tener, pero sí sabemos que los jugadores y el cuerpo técnico estamos trabajando al máximo nivel para conseguir el máximo rendimiento posible.

-El que se la viene jugando es el Cartaya.

-Es un equipo que lo está pasando mal, pero es un arma de doble filo porque son equipos que con muy poco reviven. Si consigues someterlo y demuestras tu superioridad con goles pueden bajar los brazos, pero si no consigues cerrar los partidos se aferran a un clavo ardiendo y puede ser el efecto contrario, resurgir de las cenizas y competir como el que más.

-Se ha hablado de una posible vuelta al Pedro Garrido. ¿Le han consultado?

-El club toma decisiones y yo soy uno más. Me han consultado, he dado mi opinión y lo que está claro es que se ha decidido jugar en Chapín, que es nuestra casa, y entendemos que es lo mejor para sacar un buen resultado contra el Cartaya. Lo que pase en las dos próximas semanas... vamos a focalizar la atención en el partido de mañana y ya tendremos que pensar plantearnos más cosas después.

-Otra vez bajas importantes.

-Se notan ya los minutos acumulados en entrenamientos y en partidos. Tenemos tres bajas importantes y muchos jugadores tocados que les limitan mucho en los entrenamientos. Sato lleva tiempo con problemas, Kevin, Cascajo, Chicho, Dani del Moral... Te limita un poco, pero tenemos recursos suficientes en la plantilla para competir con las máximas garantías para ganar el partido.

-¿Y qué respuesta espera de la afición tras lo sucedido en Rota?

-La de siempre. No hay que pedirle sino regalarle una victoria. En estos dos últimos partidos han sabido respetar y no perjudicar al equipo, no lastrar la confianza de los jugadores con excesivas críticas durante el juego. Eso lo han hecho. Y una vez que acabe el partido que se manifieste de la manera que quieran dentro del respeto porque antes que futbolistas y entrenadores somos personas.