Juan Pedro: "El resultado es justo e incluso corto"

-Juan Pedro, segunda victoria de la temporada. ¿Qué le ha parecido el equipo?

-Hemos competido bastante bien, hemos sido valientes defensivamente, presionando y consiguiendo robar. Con balón les hemos hecho bastante daño, generando ocasiones y el resultado es justo e incluso corto porque analizando globalmente y quitando la ocasión clara que tuvieron y que saca César no han tirado a portería y nosotros hemos generado bastante y por momentos el equipo ha tenido buenos momentos de juego.

-En el cómputo global, ¿el mejor partido de la temporada?

-La diferencia con otros partidos es que no nos hemos equivocado. Hemos hecho partidos parecidos al de hoy, con la misma y incluso generando más ocasiones. Quizá en juego sí porque hemos tenido el balón y hemos podido circular y defensivamente no nos hemos equivocado y no les hemos dado opciones al rival para que nos empatasen. Esa ha sido la diferencia.

-Por poner algún pero, lo que ha comentado de no haber 'matado' el partido y siempre hay esas dudas al final.

-Claro, la incertidumbre del cero a uno. Los jugadores creo que han roto ya ese miedo que tenían por todos esos goles que nos han marcado en los últimos minutos y hemos tenido el balón para no sufrir tanto y a la contra les hemos hecho daño. Ese fantasma era importante también sacarlo porque siempre hay incertidumbre con ese resultado y cuando vienes de tantos partidos en los que te marcan en los últimos minutos, al final el jugador no está convencido de que lo va a sacar y hoy sí lo han estado.

-¿Supone esta segunda victoria un espaldarazo de confianza al equipo?

-Sí, el equipo con puntos y con juego va a crecer porque entrena muy bien. Sabíamos que era cuestión de tiempo romper la dinámica negativa, porque la falta de acierto en algunas decisiones nos han quitado cuatro o seis puntos. Estoy muy contento con la imagen del equipo y por los chavales. A seguir porque esto es muy largo.

-¿Han soltado ya los jugadores ese lastre que parecía que tenían encima?

-Todo va unido y cuando un equipo tiene la presión de ganar y no salen las cosas en cuanto a resultados pues lo llevan dentro. Los futbolistas, antes de futbolistas son personas y estos factores son fundamentales. Poco a poco sabemos que el equipo va a ir creciendo y va a tener una dinámica de menos a más porque con el trabajo que están realizando esa fórmula va a funcionar. Lo que hace falta es un poquito más de paciencia, que sé que es pedir mucho a la afición, pero sí hay que ser un poquito más pacientes porque somos un grupo muy nuevo, muy muy joven, en formación y que esto acaba de empezar. El fútbol es muy largo. Siempre pongo el ejemplo del año mío en el Jerez Industrial. En la primera jornada ganamos 1-5 a la Roteña, estuvimos 13 o 14 jornadas líderes y al final quien subió fue la Roteña. O sea que paciencia para que esta plantilla tan joven saque lo que tiene.

-Le hemos visto charlar con Juan Carlos Gómez después del partido. ¿Vuelve a su faceta de segundo entrenador?

-Lo que me han transmitido es que están hablando con él, que hay interés mutuo pero que todavía no está cerrado el acuerdo. Son cosas del club y para eso hay personas encargadas. El entrenador que venga pues a seguir apoyando y que nos dé la continuidad de todo el trabajo que hizo Paco, porque esta victoria es de él, todo el mérito lo tiene Paco. Esperemos que el entrenador que venga nos lleve donde tenemos que estar siempre peleando y compitiendo.