Juanca: "Esto no va a ser un camino de rosas"

El Xerez CD inició el curso liguero con un sufrido triunfo ante la UD Los Barrios en el Estadio Pedro Garrido gracias a los tantos de Juanca y de Álex Pavón. Un comienzo de Liga con buen pie, buen juego y ocasiones muy claras en la primera mitad y el único borrón de la expulsión de Juanito a un cuarto de hora para el final.

El primer goleador azulino fue Juanca, que había sido duda durante toda la semana por la lesión en el abductor que sufrió en la vuelta de cuartos de final de la Copa RFAF contra el Puente Genil. El centrocampista se perdió la fase final y llegaba muy justo al partido, aunque finalmente fue titular pese a que Emilio Fajardo no las tenía todas consigo en la rueda de prensa del viernes. "Sí que he llegado muy justo, de hecho teníamos que ver cómo evolucionábamos en el último entrenamiento del sábado y al final se ha decidido jugar, pero he terminado cansado y bastante cargado del abductor", reconocía.

Juanca vio un Xerez CD con las ideas claras desde el minuto uno de partido, destacó las oportunidades de gol creadas y la buena actuación del meta barreño Dela. "En la primera parte hemos tenido muchas ocasiones claras y en el descanso hablamos de que el portero lo iba a parar todo. Hizo paradas muy buenas, pero al final de tanto insistir llega, me ha tocado a mí esta vez abrir la lata y contento por el gol y porque haya llegado en el primer partido de Liga y ahora a seguir trabajando".

El centrocampista azulino puntualizó que esta temporada se verán muchos partidos más así porque "cualquier rival te complica y ya vemos lo que hay que trabajar e insistir para ganar un partido. El Recre también ha ganado en el último minuto... Esto no es un camino de rosas y si queremos estar al final de Liga arriba compitiendo con los mejores es lo que nos toca, trabajar mucho y ganar este tipo de partidos", reflexionó.

Del rival, un equipo totalmente nuevo y que en teoría debía llegar poco acoplado, lanzó elogios. "Los habíamos visto en vídeo y sabíamos que iba a ser un equipo rocoso, que bascula con mucha gente y que nos iba a poner en dificultades. Hemos intentado cambiar un poco el sistema, más balones a la espalda de ellos y creo que nos funcionó bien en la primera parte, de ahí las ocasiones. Les doy la enhorabuena porque también han hecho un buen partido".

También reflexionó sobre el arbitraje, desconcertante: "Los primeros 15 o 20 minutos dejaba mucho jugar y de un momento a otro cambió y lo pitaba todo y se fue calentando la gente. Es verdad que nosotros salimos bien parados en la primera mitad porque ellos se cargaron de tarjetas, pero al final nosotros con uno menos y Los Barrios no. El partido se le ha podido ir un poco de las manos por eso, por ese cambio de no pitar nada a pitarlo todo".

Y por último, aseguró que ya toca "recuperar y a seguir porque esta semana vamos a Pozoblanco y es un campo que no es fácil. Iremos con la mentalidad ganadora y a traernos los tres puntos".