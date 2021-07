El Xerez CD completó este martes la cuarta sesión de trabajo, de nuevo en las instalaciones de La Granja, segunda con los últimos fichajes del cuadro azulino, Joselillo y el portero Marc Vito, cuya contratación hizo oficial ayer la entidad azulina. Emilio Fajardo sigue 'apretando' a los suyos en la preparación para llegar "al cien por cien" al primer compromiso oficial de la temporada contra el Puente Genil en la Copa RFAF.

Juanca es uno de los pocos jugadores que continúan de la pasada temporada en las filas azulinas. El centrocampista jerezano cuajó un buen año en lo personal y fue de los más destacados. De momento, se está adaptando a lo que pide Fajardo en los entrenamientos: "Llevamos varios días y estamos conociendo las ideas del míster, cogiendo los primeros conceptos. Todas las pretemporadas son duras, mucho calor también pero es lo que toca. Vamos a ser un equipo que va a querer el balón y los entrenamientos están siendo con pelota, eso siempre lo agradece el jugador".

Al centrocampista le gusta la primera impresión que ha podido palpar del técnico: "Lo conozco, me he enfrentado a él como jugador y también como entrenador y sé que es un técnico que quiere tratar bien el balón y para mi forma de jugar me viene bien. Nos ha pedido que este año hay que tener ilusión y ganas y por supuesto mucho trabajo".

"Adri fue compañero en el Arcos y a Migue lo sufrimos el año pasado en varios partidos, son ‘top’ para la categoría”

Tras quedar a las puertas del ascenso la pasada campaña, Juanca cree que al Xerez CD se la abre una nueva etapa ilusionante: "El fútbol lo que tiene es que te da más oportunidades. Nos quedamos en puertas, pero eso ya es pasado, ya no se puede hacer nada y está olvidado. Estamos con más ganas que nunca".

La plantilla ha sufrido un cambio radical, se han ido muchos jugadores y han llegado trece futbolistas además de Rubén Sánchez, que jugó cedido en el Pozoblanco. Juanca señala que "han sido muchas salidas, alguna no la esperábamos, pero también han llegado muchos compañeros nuevos, hay muy buena plantilla y nos conocemos todos porque durante estos años nos hemos enfrentado y sabemos el nivel que tienen. Para mi gusto tenemos muy buena plantilla".

Juanca va a tener como compañeros en el centro del campo a jugadores como Adri Rodríguez y Migue García, a los que considera "top en esta categoría. A Adri lo tuve de compañero en Arcos y nos conocemos muy bien y a Migue lo sufrimos el año pasado en varios partidos".

En lo personal, espera hacer un año al menos tan bueno como el anterior: "Yo estoy contento de cómo me salieron las cosas, aunque a nivel de grupo nos hubiese gustado a todos ascender. Me respetaron las lesiones y espero hacer un buen año, aunque lo importante es que podamos conseguir el objetivo".

"Estamos cogiendo las ideas del míster, vamos a ser un equipo que va a querer siempre la pelota”

El centrocampista azulino confía en que éste sea el año del Xerez CD y pueda lograr el ascenso para quitarse el mal sabor de boca que dejó la temporada anterior, con la derrota ante el Ceuta en el último suspiro que dejó al equipo sin ascenso, aunque Juanca cree que donde en realidad se escapó fue en Puente Genil: "La espina se te queda ya siempre. Cada vez que me nombran Puente Genil se me vienen las imágenes de allí. Para mí, fue más palo en Puente Genil que aquí contra el Ceuta. Yo, particularmente, vi el ascenso más cerca allí. Aquella derrota nos hizo mucho daño porque suponía tener que estar tres semanas más, se nos hizo muy largo el final de temporada. Aquí al final era un partido que podía pasar cualquier cosa y se nos fue en el noventa y tantos, pero el de Puente Genil era el día", reconoce.

Precisamente el Puente Genil se volverá a cruzar en el camino del Xerez CD, esta vez en la Copa RFAF. "Vamos a intentar quitarnos esa espina. Tenemos ahora dos partidos contra ellos en la Copa Federación que nos va a servir para ver al equipo competir y vamos a luchar por estar en la copa del Rey, que es una competición muy bonita y que tuve la oportunidad de jugar con el Arcos".

Pero con el objetivo centrado en la liga. "Es lo principal y el objetivo está claro, el ascenso de categoría. Para mí la temporada pasada era más fácil ascender. Este año se une el grupo entero y hay rivales muy fuertes como Lucena, Puente Genil, el Recre... Sólo sube el primero y el resto se la jugarán en una eliminatoria. Será difícil, pero nosotros vamos a pelear".