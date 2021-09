Dani Laínez: "Me siento de nuevo futbolista, la lesión ha sido un calvario"

Dani Laínez pudo disputar los minutos finales del primer partido de liga del Xerez CD frente a la UD los Barrios, dejando atrás el calvario de una lesión de pubis que le ha traído por el camino de la amargura los últimos meses. El lateral derecho azulino disputó su último partido oficial con el Deportivo el 16 de mayo, "el día del 4-1 contra el Puente Genil", donde el XCD se despidió del ascenso directo a Segunda RFEF.

Desde entonces, pasaron 119 días hasta que el defensa xerecista haya podido enfundarse de nuevo la camiseta azulina en un partido oficial. Entre medias, tan sólo pudo disputar la segunda parte del primer amistoso de la pretemporada contra la UD Algaida, donde recayó de su lesión.

"Estoy muy contento por los minutos que me dio el míster el otro día. Lo he pasado muy mal durante todo este tiempo, me iba a casa hundido viendo a mis compañeros entrenar y yo teniéndolo que hacer aparte. Ha sido un calvario que afortunadamente parece que ya ha quedado atrás", apunta el lateral.

¿Recuperado al cien por cien? "No, todavía noto algunas molestias, pero nada que ver con lo de antes. Esta lesión requiere que después de los entrenamientos tengas que seguir tratándote con el fisio y seguir fortaleciendo. Estoy muchísimo mejor, empecé sin apenas molestias hace un par de semanas, he ido teniendo buenas sensaciones con el balón, a la hora de golpear y en carrera. Me siento de nuevo futbolista".

Además, físicamente "me encuentro bien, porque yo he seguido haciendo mi trabajo. Sólo me queda coger ritmo, pero creo que estoy a un nivel parecido al de mis compañeros y estoy a disposición del míster para cuando él lo crea conveniente".

A Laínez le tocó vivir el triunfo frente a la UD los Barrios ya sobre el terreno de juego: "Fue una alegría inmensa, porque el partido se nos había complicado. Era un partido para ir con el marcador muy claro, pero hicimos internacional a su portero, hizo un partidazo".

El autor del gol de la victoria fue Álex Pavón, que ha aprovechado a la perfección la oportunidad que le ha dado Fajardo al tener a sus dos laterales derechos con problemas físicos. "Cualquiera lo quita de ahí", bromea Laínez. "Si va a marcar todas las jornadas en el minuto 93 yo firmo ahora mismo que juegue todos los partidos", indica. "Tenemos un magnífico grupo humano en el vestuario, es una locura, y la competencia le viene bien tanto al equipo como particularmente a mí, porque para jugar voy a tener que apretar y eso va a ir en beneficio del equipo y del mío personal, que voy a mejorar como futbolista", explica.

Y el domingo, Pozoblanco: "Tenemos que ir a ganar, es un campo complicado pero nosotros tenemos que ganar en todos si queremos estar arriba. Va a ser un viaje largo, porque además jugamos a las doce, pero no hay excusas, hay que salir a por los tres puntos".