Marc Vito: "No me tomé el partido como una prueba, contento por la victoria y dejar la portería a cero"

Marc Vito fue titular en el partido del Xerez CD contra el Córdoba B que los azulinos sacaron adelante gracias al tanto de Álex Colorado. El meta regresaba al equipo después de la aciaga mañana que tuvo en la final de la Copa RFAF contra el Juventud Torremolinos y se mostró contento por los tres puntos y por dejar la portería a cero. El meta catalán apenas tuvo trabajo ante un filial cordobesista que no tiró a puerta con peligro en los 90 minutos del encuentro.

El guardameta azulino confesaba que el choque contra el Córdoba B fue "complicado porque no acabábamos de materializar las ocasiones, aunque al final el gol de Colo nos ha dado esa tranquilidad que necesitábamos para acabar el partido de forma tranquila".

Y es que el filial califa apenas inquietó al Xerez CD salvo un par de disparos que no cogieron portería, todo lo contrario que un XCD que malogró muchas ocasiones: "Hemos tenido ocasiones claras de gol, no se han podido materializar aunque por suerte la de Colo sí y tres puntos más para nosotros. Está en un momento muy dulce y se lo merece después de la lesión larga que ha tenido. Estamos contentos porque eso repercute en el beneficio del equipo".

Vito no se tomaba la titularidad como una reválida tras lo sucedido en Marbella: "A nivel personal estoy contento por volver al equipo, por dejar la portería a cero y más después del último partido que jugué, que me fue un poco mal. Pero no tenía presión ninguna y más después de ver el comportamiento que tuvo la gente conmigo. Me lo he tomado como un partido más y no creo que fuese una prueba para demostrar nada a nadie. He estado tranquilo y así se ha visto en el campo, creo yo". En Marbella "pasó lo que pasó, pero como dije con trabajo y confianza seguimos hacia adelante. Si el portero deja la portería a cero, que es trabajo de todo el equipo, es señal de que el equipo puntúa y eso siempre es positivo. Si además son los tres puntos como en esta ocasión, mucho mejor", apuntó.

Sea como fuere, Álex Satoca se ha hecho con la titularidad, aunque Marc trabaja para ponerle las cosas difíciles al míster, al tiempo que elogia a su compañero: "Al final cada jugador a nivel individual pelea por lo suyo, pero a nivel grupal peleamos por el beneficio del equipo. También Álex está en un buen momento de forma, creo que somos dos porteros muy completos en todos los aspectos y el míster cada fin de semana lo tiene difícil para elegir a uno de los dos".

Fajardo introdujo ocho cambios con respecto al once inicial que jugó en Murcia y para Vito "apenas se notó. El equipo está muy bien compensado en ese sentido y da igual quien juegue porque se mantiene la misma línea. Creo que todos hemos dado la talla y no se ha notado mucho".

Con el triunfo ante los cordobeses, el Xerez CD es quinto con 10 puntos a tres del Gerena y un partido menos, que serán dos ya que debe aplazar el partido contra el Recre del martes para centrarse en la eliminatoria de octavos de final del miércoles contra el Yeclano. En cuanto a lo primero, Vito señala que "ahora mismo estamos en un buen momento en todos los aspectos. Llevamos un carrusel de partidos, pero el objetivo está muy claro y es luchar por ascender y estar arriba". "El martes nos toca otro viaje largo, pero lo afrontamos con mucha ilusión y cargados de ganas para luchar y pasar de fase. Sería un gran paso para nosotros pasar a la siguiente ronda y estar en disposición de pelear por entrar en la Copa del Rey".

En efecto, el XCD de nuevo se tendrá que pegar una paliza de viaje para jugar el miércoles en Yecla: "Nos lo tomamos como un reto, ir a Murcia y pelear. Creo que los dos equipos estamos igualados y nadie parte como favorito. Sí es cierto que había gente que daba como favorito al Murcia el miércoles pasado, pero demostramos que podemos pelear con equipos de superior categoría y nos tiene que servir para ir con pies de plomo y centrados en lo que tenemos que hacer".