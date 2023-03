Migue García: "Agachar la cabeza, pedir perdón y acabar lo más dignamente posible"

Las redes sociales ardían este sábado tras la derrota del Xerez CD en Chapín contra el Cartaya. Los azulinos no ganan desde que lo hicieran en Coria hace más de un mes, encadenan cinco encuentros en los que sólo han sumado 3 puntos y se acercan peligrosamente al descenso a División de Honor cuando el objetivo marcado era el de jugar el play-off de ascenso.

Caer contra el Cartaya en Chapín, donde no se gana desde el pasado 12 de diciembre, no entraba en la cabeza ni de los más pesimistas. El equipo está 'muerto', sin confianza y con la afición de uñas. Sólo había que darse una 'vuelta' por las redes sociales para comprobar la indignación de unos seguidores que están desencantados y hasta la coronilla de un equipo que no ha estado a la altura de las circunstancias en un año que, al contrario que el pasado, no ha habido sobresaltos económicos (la plantilla cobró el pasado jueves la nómina de febrero).

Migue García, uno de los capitanes del Xerez CD, salía al término del partido a pedir perdón por la imagen del equipo y la derrota ante un rival al que ya hay que considerar directo. "Agachar la cabeza, pedir perdón y trabajar con humildad para acabar la temporada lo mas dignamente posible. El Xerez CD y todos los xerecistas merecéis mucho más que esto", escribía el centrocampista ejerciendo como portavoz del equipo en un arranque de sinceridad.

La respuesta de muchos aficionados no se hacía esperar y valoraban el gesto de un futbolista que es el que menos culpa tiene de la situación, ya que se ha perdido prácticamente toda la temporada al estar recuperándose de su lesión de rodilla. El astigitano sufrió hace unas semanas una microrrotura en el cuádriceps de la pierna izquierda y esta semana podría regresar al grupo.

También han llegado mensajes de ánimo por parte de exjugadores del equipo azulino, como es el caso de Daviti, hasta enero integrante de la plantilla xerecista, o Álex Colorado, actual jugador de la UD Algaida y capitán hasta la pasada campaña del XCD.

Agachar la cabeza, pedir perdón y trabajar con humildad para acabar la temporada lo mas dignamente posible. El @XerezCD_OFICIAL y todos los xerecistas merecéis mucho más que esto. 🙏🙏💙 — Migue García (@MigueGarcia90) March 18, 2023

Mucho ánimo familia @XerezCD_OFICIAL Para lo que resta de temporada nadie merece esto ni afición ni @jpramosevilla ni todos mis compañeros saldremos de esta y estaremos donde nos merecemos @7Joselito1 @RamonGarciaRG4 @AlanRomero13 @juanlc99 @TitinXcd ⚽️💙 pic.twitter.com/SXGewpgSrv — David Bonilla Diaz (@_daaviti) March 18, 2023