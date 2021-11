Migue García: "Si en el tercer mes ya hay problemas para cobrar, no quiero imaginarme qué va a pasar en el séptimo"

Migue García, uno de los capitanes del Xerez CD, ha puesto el dedo en la llaga al hablar de los problemas económicos que atraviesa el club, que debe a la plantilla y al cuerpo técnico la nómina de octubre y en pocos días se acumulará la de noviembre. El centrocampista astigitano ha asegurado tras la victoria del equipo en Las Cabezas que "lo que más preocupa no es el hecho de que te deban un mes, sino que a principios de temporada ya se complique, porque queda toda una temporada por delante, casi ocho meses de nóminas y si a la tercera ya tenemos problemas no me quiero imaginar qué va a pasar en la séptima".

Emilio Fajardo comentaba tras el partido contra el Cabecense que su plantilla necesitaba cobrar ya y Migue García no puede estar más de acuerdo con su entrenador: "Evidentemente, como cualquier trabajador, que hace su trabajo para recibir el sueldo. Nosotros seguimos trabajando y el equipo está cumpliendo dejándose el alma a pesar de que estamos sin cobrar. Luego, los sábados no tenemos un campo para entrenar, las condiciones no son las más idóneas para un equipo que quiere estar arriba y luchar con los mejores, pero nosotros tenemos que poner lo que está en nuestra mano, que es trabajar, competir y ganar partidos y lo demás no depende de nosotros. Pero evidentemente, si esta situación no cambia, seguramente el estado anímico de la plantilla no será el mismo y será complicado".

El viernes se anunció el acuerdo del club con Gestar Sport, que ofrece este lunes una rueda de prensa para explicar su entrada en la entidad y que ha preferido dejar pasar el fin de semana antes de presentarse a la plantilla: "Según tenemos entendido es un grupo gestor que viene a gestionar y profesionalizar el club, pero ahora mismo a día de hoy lo que necesitamos, aparte de todo eso, es una inyección económica y, de momento no la hemos visto. Esperemos que en las próximas semanas se pueda solucionar", añadía el autor del 0-4 en Las Cabezas.

El equipo saldó con una goleada su visita al colista: "Sabíamos a lo que veníamos, lo que teníamos que hacer y nos salió a la perfección. Hemos ganado, sumado los tres puntos y además con goleada". Esta vez no ocurrió como en Lebrija: "Cuando te pones con dos goles de ventaja cualquier equipo tiende a relajarse un poco y al final es un resultado engañoso y lo que había que hacer era ir a por el tercero, al final han caído cinco, el equipo ha competido de diez y en ningún momento hemos sufrido", explica el centrocampista.

Poco a poco, Migue García va encontrando su mejor versión después de la lesión que se produjo en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa RFAF y que le tuvo casi dos meses fuera: "Después de mucho tiempo he podido jugar 90 minutos y es lo que necesito, tener minutos y partidos. Fue una lesión bastante larga y no es fácil volver porque en los entrenamiento coges un poquito de ritmo pero lo que necesitas son minutos y para eso están los partidos de pretemporada. Estuve dos meses parado y es que como si no hubiese hecho nada, el míster me ha ido metiendo poco a poco y necesitaba ya acabar un partido y sentirme a gusto. Por eso he pedido lanzar el penalti, este gol también me va a dar confianza".

El centrocampista está jugando por detrás del punta, una posición en la que no puede desplegar todas sus virtudes. "La verdad es que no es la posición en la que más cómodo estoy, pero hay otros compañeros que también lo están haciendo muy bien y el míster decide meterme un poquito por delante porque quizá no tenemos un jugador de ese perfil. A lo mejor salgo perjudicado un poco individualmente, pero si el equipo sale ganando, que al final es lo importante, a mí lo que me toca es trabajar y jugar donde el míster decida".

El Deportivo, con la victoria en Las Cabezas, regresó a zona de play-off: "Te ves ahí dentro y te refuerza, pero como ha dicho el míster, el ascenso se logra a final de temporada. Los de arriba están ganando muchísimo y no podemos fallar porque te quedas descolgado".