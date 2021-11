Paco Peña: "Este punto es oro, veníamos sin centrales"

Paco Peña, técnico del CD Rota, valoraba el punto logrado ante el Xerez CD, que le supo "a oro" aunque se quedó con la sensación de que "se nos escaparon dos" ante un rival al que vio "falto de ideas". El mérito para los verderones fue doble, ya que el jerezano admitía tras el choque que "veníamos sin centrales".

"Para nosotros es muy importante porque en dos semanas hemos perdido a tres centrales y veníamos sin centrales. Hemos tenido que cambiar la forma de jugar en función de que no teníamos ningún central en la plantilla, así que imagínate qué supone para el grupo sacar un punto aquí con los problemas que tenemos en cuanto a plantilla. Es un refuerzo muy grande. De los últimos siete partidos sólo hemos perdido uno. Este punto nos sirve para ir sumando en esta escalada", señalaba el míster jerezano del Rota.

Asiduo al Pedro Garrido en los partidos del Xerez CD, demostró que lo tenía perfectamente estudiado: "Sí, sabéis que vengo mucho y es normal, siempre estudiamos a los contrarios y a veces sale y otras no sale. Afortunadamente, el comportamiento del equipo ha sido espectacular en el sentido de que todo lo trabajado ha salido. Estoy muy contento de toda la gente que ha estado en el campo. La oportunidad más clara la tuvimos con el disparo al palo de Zeki, la sensación es que se nos han escapado dos puntos".

Preguntado por cómo vio al Xerez CD, dijo: "Lo he visto un poco falto de ideas, no lo digo con ánimo de crítica ni mucho menos. Sabíamos que ellos intentan ganar con superioridad por bandas y le hemos cerrado eso, hemos dejado que jugaran Pavón y Lucas Correa intentando que no tuvieran circulación ni con Adri primero ni luego con Colorado. Por ahí se le ha apagado la luz aunque luego hayan tenido alguna oportunidad y hemos pasado algún apurillo. A lo mejor falto no de ideas sino que nosotros hemos tapado bien su juego natural que viene desarrollando".

Poco a poco, el Rota va ganando enteros esta temporada y de los últimos siete partidos ha puntuado en seis. Peña explica que "el problema nuestro es que las últimas dos semanas de pretemporada no jugamos partidos y nuestra pretemporada fue los tres primeros partidos de liga. A partir de ahí, encadenamos alguna victoria y empates. Para nosotros esto es importante porque el Rota no tiene los medios que tiene el Xerez, con todas las dificultades que tiene el Xerez, que soy consciente de ello, pero el Xerez está un nivel o dos o tres por encima de nosotros en muchos aspectos y para nosotros es muy importante este punto porque te miras con un equipo que en presupuesto y jugadores está muy por encima nuestro".