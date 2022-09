Paco Peña: "Si no ganas, lo normal es que se cambie al entrenador"

Paco Peña, técnico del Xerez Club Deportivo, compareció en la rueda de prensa posterior a la eliminación del Xerez CD de la Copa RFEF con gesto serio, reconoció que su equipo cometió errores en las dos áreas y cuando se le preguntó si el partido del domingo contra el Pozoblanco es un examen final -un grupo de aficionados pidió la marcha del entrenador tras el encuentro- para él contestó afirmativamente.

-¿Cuál es su punto de vista del partido?

-Ellos han acertado en las dos áreas, en la primera parte han tenido un poder de hacer gol alto y nosotros no. Han sido más efectivo que nosotros. En la primera parte hemos tenido muchas llegadas, pero no hemos conseguido hacer gol y ellos sí.

-Existía antes del partido la necesidad de ganar para elevar la moral. ¿Cómo está el vestuario y cómo está el entrenador?

-Siempre viene bien una victoria y el vestuario no está bien porque cuando pierdes nunca lo estás, tan simple como eso.

-El equipo recibe un mazazo a los cinco minutos y otro antes del descanso. Errores que se pagan caros en partidos como estos de eliminatoria a partido único.

-Sí, ha pasado eso y luego en el segundo gol hay otro error. En el fútbol en el noventa y tantos por ciento de las veces el gol es por un error. Hay veces que son más sangrantes y otras menos, pero sí es verdad que viene ocasionado por eso. Cuando nos ponemos 0-1 sí tenemos oportunidades, en la segunda no tenemos tantas, pero seguimos con las mismas indicaciones y no cambia absolutamente nada porque lo estábamos haciendo bien. El contrario ajusta, tú también, pero no ha salido a pesar de meter todo el arsenal que teníamos.

-Ha habido un grupo de aficionados que ha pedido su marcha.

-Nosotros hemos intentado ganar por darle también una alegría a la afición y la afición del Xerez es soberana.

-¿El entrenador cómo está de ánimos?

-Cuando pierdes nunca estás bien, es algo lógico, no quiero entrar en más detalles.

-Pero cuando dice que la afición es soberana ¿a qué se refiere?

-Porque está claro que la afición es la que siempre ayuda al equipo y está ahí para animar, no es más.

-El equipo no ha comenzado bien la temporada, es evidente, pero ¿se ve con fuerzas de seguir y sacar esto adelante?

-Por supuesto. No voy a entrar en ese debate porque creo que sobra. Cuando pierdes un partido estás mal e incluso cuando ganas lo estás porque no es solamente el ganar, a todo entrenador le gusta mejorar y hay partidos que se ganan que ves que no mejoras y por dentro estás que echas humo, así que imagínate cuando pierdes.

-¿Cree que el partido del domingo contra el Pozoblanco es un examen final para usted?

-Sí, por qué no, está claro. Si no ganas lo normal es que se cambie al entrenador.

-¿A la cuarta jornada?

-Cada club es diferente y cada ciudad es diferente y cada momento de un equipo es diferente. A lo mejor el club se plantea echarme y me echa en la cuarta, en la quinta... también se echan entrenadores en la segunda y no pasa nada ni va a ser la primera ni la última vez.

-¿Es difícil ser profeta en casa?

-¿Te lo cuento de cuando era jugador?

-¿Igual?

-Peor.

-¿Hay plantilla realmente para aspirar a meterse en play-off o para intentar mantener la categoría?

-Es una plantilla para competir.

-¿Dónde está el tope?

-El tope de esta plantilla, sinceramente poder meterse en puestos de ascenso, pero con el desconocimiento que hay no, no se mete, porque el desconocimiento hace una exigencia sobre la plantilla que no es real y se crean unas expectativas que no son reales.

-Futbolísticamente, ¿qué le está faltando al equipo?

-Tener más llegada al área, tener más gol, no cometer errores en defensa. En el fútbol el gol lo es todo, da igual cómo juegues y que lo hagas bien o mal porque si ganas se esconde todo y nosotros estamos fallando en el gol tanto en el área de ellos como para defender la nuestra. Es lo que nos está faltando.

-¿Cómo se pueden corregir esos errores que está cometiendo el equipo?

-Hay fallos y cambiar eso es complicado y la verdad es que no quiero entrar en más detalles porque parece que son excusas... y lo digo eh, para mí la plantilla es mejor de lo que yo esperaba que íbamos a tener y estoy supercontento con los jugadores, pero es evidente que somos una plantilla joven, sobre todo en la parte de atrás, y que esa juventud hace cometer errores, que algunas veces se ven porque hay gol en contra y otras veces no se ven, pero hay más de los que se ven. Lo de los goles es lo que llama más la atención. ¿Cómo se corrige eso? Pues con el crecimiento de los jugadores, con la edad, estamos en Tercera y con la juventud que tenemos esos errores son más difíciles de corregir, son corregibles pero hay un proceso del futbolista, del equipo de ir adaptándote a la categoría... La cuestión es que estamos cometiendo los errores, todos, y eso es lo que te marca; luego no tienes acierto, tienes poca llegada y poco acierto, pues ocurre lo de hoy.