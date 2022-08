Paco Peña, "contento por el trabajo" pese a la derrota contra el Real Jaén, la primera de la pretemporada

Paco Peña, técnico del Xerez Club Deportivo, ha restado importancia a la primera derrota de su equipo en pretemporada, que llegó este sábado en la séptima edición del Trofeo Rafa Verdú que enfrentó a los azulinos contra el Real Jaén. "Muchas veces las victorias enmascaran errores, cuando ganas no todo se hace bien y cuando pierdes no todo se hace mal", ha sentenciado el preparador jerezano, que reconoció que el once que saltó a Chapín el sábado fue "un equipo más titular".

El técnico se fue "contento" del partido de su equipo contra el Real Jaén, "un rival difícil y de buenas hechuras. Dimos un pasito más de la preparación con esta vez un equipo más titular, hay que decirlo. La primera parte empezamos bien, un tira y afloja en algunos momentos y tuvimos la desgracia de recibir un gol en un error que ya se ha producido en otros partidos y que estamos intentando corregir. Hemos tenido nuestras oportunidades y la segunda parte ha sido completamente de nosotros y ellos jugando a la contra. Nos debemos ir contentos, no por el resultado, porque es una derrota, pero sí con el trabajo del equipo, a los jugadores hay que darles un diez", explicó.

"De lo que se trata es de ir cogiendo conceptos e ir preparándonos para el primer partido de liga"

Hasta el momento, el Xerez CD contaba la mayoría de amistosos por victoria salvo dos empates contra Marbella y Arcos, aunque Paco Peña resta importancia: "Lo de las derrotas o victorias enmascaran cosas porque cuando ganas no todo se hace bien y cuando pierdes no todo se hace mal, al contrario, creo que hasta el último gol pasado el tiempo de descuento hemos tenido más oportunidades de gol que ellos, pero de lo que se trata es de ir cogiendo conceptos e ir preparándonos para el primer partido de liga y no es ir más allá. Una derrota incluso te puede venir bien, jugando con un equipo de entidad; con otros de menor categoría al no perder se enmascaran los errores. Esto no supone nada del otro mundo porque en global ha sido un partido bueno por nuestra parte", dijo.

El once inicial fue "pensando en Liga, por eso los minutos. Es verdad que tenemos saliendo de la lesión a Joselillo, pero hay que ir pensando ya en Liga porque ya tienes que plantearte y tomar decisiones de quién juega y quién no. El martes jugamos otra vez, el viernes también y hay que conformar el bloque para el inicio", apuntó.

"Ojalá pudiéramos jugar todos los partidos en Chapín, pero cuando tengamos que jugar en La Juventud lo haremos allí"

A Paco Peña se le preguntó por Chapín y el Pedro Garrido y, a tenor de sus palabras, no hay que descartar que el equipo juegue durante la temporada partidos en el campo de la avenida Blas Infante aunque la intención desde el principio ha sido jugar en el Municipal. El precio por jugar en Chapín es altísimo y el club tiene el presupuesto al céntimo. Peña explicó que "me gusta Chapín por lo que representa, es nuestra casa, donde hemos jugado toda la vida y La Juventud me gusta porque la afición está mucho más cerca y aprieta mucho más. Me gustan los dos campos, si pudiéramos jugar todos los partidos en Chapín, indudablemente Chapín; y el día que tengamos que jugar en La Juventud jugaremos allí; sé que el césped está un poquito o bastante peor que Chapín. Chapín lo veo muy bien, el césped está cogiendo cuerpo y entidad para poder jugar aquí los equipos que somos y ojalá pudiéramos jugar aquí todos los partidos".

Al equipo le restan dos partidos más de pretemporada esta semana. El martes en La Barca contra el Rivera y el viernes en Las Cabezas. El técnico ve "muy bien al equipo, entrena muy bien y juega con mucha intensidad. Habrá momentos que no jugamos bien y otros que sí, los partidos son competir, pero el grupo cada día está más unido, que es lo que importa porque es lo que luego te va a dar aspiraciones para cumplir los objetivos. La gente está tranquila, hay que aplicar la naturalidad cuando ganas y cuando pierdes", finalizó.