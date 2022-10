Paco Peña, contento por la victoria y molesto por los silbidos de parte del público

Paco Peña ha podido celebrar por fin la primera victoria de la temporada con el Xerez Club Deportivo. Los azulinos se han impuesto al Coria, que ha jugado con 10 la última media hora, por dos goles a uno. El técnico ha explicado que el marcador ha sido corto para los méritos de sus jugadores y cree que el triunfo dará tranquilidad a unos futbolistas que notan "negativamente" las críticas en la grada hacia el entrenador: "Tras 20 minutos magistrales, un simple balón a la espalda y ya había silbidos, todos queremos que el Xerez vaya hacia adelante y creo que esa no es la manera", ha explicado el entrenador, dolido.

-Primera victoria de la temporada en un partido que se podía haber ganado con más holgura y que al final se sufre.

-Sí y más porque en la primera parte hemos tenido seis o siete ocasiones claras de gol, más en el inicio de la segunda una de Jesús Parada solo con el portero. Si metes dos o tres es lo más normal que hubiera ocurrido y no se pasa tan mal. Cierto es que el Coria no es un mal equipo, pero cuando (los rivales) se llaman Coria, Pozoblanco o Gerena no tienen el nombre que supuestamente se le asocia a un gran equipo y se da por hecho que son malos equipos y para nada; el Coria los dos últimos partidos los ha perdido en los últimos minutos, es un equipo duro, correoso y con muy buenos jugadores que años anteriores han estado en plantillas luchando por el ascenso. Creo que al trabajo de los jugadores hay que ponerle matrícula.

-En otras ocasiones ha comentado que se iba contento por el trabajo del equipo aun sin conseguir la victoria. En esta ocasión entiendo que se quita el peso de encima.

-Sí, me voy contento porque cuando lo haces bien de cara a portería contraria te vas contento, pero también cuando el equipo trabaja a la hora de defender en los momentos malos porque ves que el equipo tiene sacrificio, compañerismo, tiene muchas de las cosas que también hay que tener para ganar los partidos.

-Otra vez a balón parado encaja el equipo un gol y parece que se viene un poco abajo o le aparecen los fantasmas a raíz del gol.

-Claro que aparecen los fantasmas, es normal porque llevas una dinámica que no es buena y es gente joven que ve que no aparecen los resultados. Les dije en el vestuario que nos teníamos que dedicar a jugar, que habíamos hecho unos minutos muy muy muy buenos y porque aparezca un gol en el que fallamos ya entran las dudas por una cuestión específica, una falta lateral, y eso no puede ser. No somos una plantilla veterana, es joven y todo le afecta mucho y más cuando no vas ganando, y somos un flan cuando en cualquier momento el rival se acerca a portería.

-¿Cree que en ese aspecto este primer triunfo va a dar tranquilidad?

-Nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea. Esta victoria el equipo la tiene que corroborar y no hablo de ganar, porque aquí parece que tiene que ganar del primer al último partido de Liga. Sí hablo de corroborar siendo un buen equipo el próximo partido, no tener tantos altibajos a consecuencia de la ansiedad. Lo normal es que el equipo el próximo domingo salga más relajado, y cuando hablo de relajado, porque todo se coge con pinzas, no quiero decir sobrado, porque no lo estamos. En los momentos que nos toque defender veremos si el equipo ha superado esto. Todo lo que hemos sufrido nosotros hasta conseguir la primera victoria se traduce en una palabra: experiencia.

-Con el gol de Álvaro Rey ha estallado Chapín, pero César se da una carrera hasta el banquillo para abrazarse a ti y también José Parada. Eso, ¿qué significa?

-Significa que los jugadores ahí abajo todo lo que le dicen al entrenador (en la grada) les repercute negativamente. Un simple balón a la espalda tras 20 minutos magistrales y ya se escuchaban silbidos y eso le llega al futbolista. Y que te llegue Jesús, José y César... ya no lo van a hacer más porque no me gusta (risas), pero significa que el grupo está contigo, que te apoyan todos y que van de la mano conmigo. Ellos llevan tiempo jugando y le dan valor a ese sacrificio y ese sufrimiento.

-¿Le pedirías a esos aficionados que pitan que apoyen más a los jugadores, que no piten porque les repercute negativamente a una plantilla que es muy joven?

-Hombre, lo ideal sería que no lo hicieran, que se apoyara al equipo y que se viera el fútbol desde otra perspectiva, es difícil, pero es una realidad y el futbolista lo sufre porque yo veo el estado de ellos cuando les hablas, que los ves y no están. Lo ideal sería que apoyaran al equipo, si no quieren a Paco Peña... y eso repercute mucho y aquí creo que todos queremos que el Xerez vaya hacia adelante y creo que no es la manera.