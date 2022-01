Rares: "Me he dejado guiar por el corazón"

Mientras que la primera plantilla del Xerez CD regresaba este lunes a los entrenamientos pese a que este fin de semana no tiene partido al tocarle jornada de descanso, el club presentaba en las instalaciones del restaurante Bambú Jerez a un 'viejo' conocido de la afición xerecista, el rumano Gabriel Rares, de momento el único fichaje que ha realizado el club este mes de enero y que ha llegado para ocupar la ficha de Lucas Correa, que se marchó al Cerro Largo de la Primera División uruguaya.

Rares militó la pasada temporada en el club azulino y aunque Ramón Verdú trató de renovarlo, al delantero le surgió "la oportunidad de irme a un filial con la posibilidad de debutar en un Segunda División", concretamente el San Rafel, segundo equipo del Ibiza. Las cosas no le han ido como pretendía y "tenía varias opciones, pero me he dejado guiar por el corazón y decidí volver a Jerez, donde el año pasado fui muy feliz y me sentí muy querido".

"Me quedé con la espinita de no lograr el ascenso y vengo para eso, a ver si lo logramos"

El delantero, que lleva ya varios días entrenando con sus compañeros, aseguraba que la temporada pasada "me quedé con la espinita de no lograr el ascenso y vengo para eso, a ver si lo conseguimos". El punta sí espera tener los minutos que no tuvo la temporada pasada pese a que siempre fue un jugador revulsivo: "El año pasado no tuve todos los minutos que me hubiera gustado y vengo con la intención de tenerlos y de esforzarme como el año pasado y ayudar con goles".

Respecto al equipo, no se quiso mojar al ser preguntado si veía mejor plantilla esta temporada, aunque reconoció que "hay un equipazo" y del míster señaló que "me ha comentado que sea yo mismo".