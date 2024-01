Reina, exultante por el liderato y la goleada al Espeleño: "Nos merecíamos esta alegría"

El Xerez CD amarró la primera plaza cerrando la primera vuelta del campeonato al frente de la clasificación gracias a la goleada contra el Atlético Espeleño, partido en el que sobresalió el centrocampista sevillano Miguel Reina. El futbolista azulino marcó dos de los cinco goles del Deportivo, cerrando la goleada con un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra derecha cordobesa. El centrocampista estuvo incluso cerca del 'hat-trick', pero se topó con el larguero en otro derechazo en el primer minuto de partido.

José Carlos Checa, técnico azulino, confesaba tras el partido que le pide a Reina que llegue a portería contraria además del trabajo defensivo que desempeña. El preparador nazareno ha sabido encontrarle al centrocampista acomodo en un sistema con tres medios con Adri Rodríguez haciendo de 'stopper', lo que da más libertad a Reina, que está devolviendo la confianza con trabajo, sacrificio y goles. De hecho, es el segundo máximo goleador del equipo con cuatro tantos.

Evidentemente, el centrocampista estaba exultante tras la goleada al Espeleño: "Esta victoria en casa con la gente, con un ambientazo que se ha vivido, nos viene genial porque el equipo cierra la primera vuelta líder. Llevamos trabajando muy bien desde el inicio de temporada y nos merecemos esta alegrías", apuntaba.

De su segundo gol, comentaba que "ha habido suerte en ese golpeo, en el momento que sale el balón casi que lo estaba celebrando, son disparos que cuando el balón sale uno sabe donde va. Muy contento, me he visto con confianza y he tenido la suerte de que ha entrado".

El sólido triunfo contra el Espeleño es también un aviso para el resto de equipos. Este Deportivo va muy en serio: "Nosotros sabemos el potencial que tenemos, el trabajo que estamos haciendo y si hubiésemos ganado con un gol en el último minuto también nos iríamos contentos en el sentido de que sabemos que todos los partidos son complicados. Esta vez ha salido todo, hemos tenido muchísimas ocasiones y hemos tenido la suerte de meter varios goles. Sabemos el potencial que tenemos pero desde el inicio, cuando las cosas salían bien y cuando no salían los resultados. La temporada es muy larga, pero sabíamos que íbamos a estar peleando por lo que estamos peleando".

La primera vuelta se ha acabado con Xerez CD y Ciudad de Lucena empatados a puntos, aunque el Deportivo es líder por mejor diferencia general de goles. Los dos primeros tienen una ventaja de 7 puntos sobre el tercero (Pozoblanco) y de 10 con el Xerez DFC, sexto clasificado y quien marca la frontera con el play-off de ascenso, que disputarán los clasificados entre el segundo y el quinto puesto.

¿Mano a mano con los aracelitanos? "No sé si el Lucena va a aguantar, no los veo entrenar; yo veo a mi equipo bastante bien, somos una familia, hay muy buen ambiente, entrenamos mucho y muy bien. Yo no sé el Lucena cómo entrena, el ritmo que tiene, si va a tener un pequeño bajón físico... no lo sé". Y con respecto a que otros equipos puedan aspirar al ascenso directo, señala que "la temporada es larga y hay equipos que a lo mejor no han tenido un buen arranque o que físicamente no han llegado al punto óptimo. No lo sé, nosotros trabajamos para mantener este ritmo siempre. Es verdad que estamos poniendo las cosas complicadas a todos, igual que el Lucena y la clasificación así lo refleja".