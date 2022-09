El Xerez CD debe desbloquear los derechos federativos en las próximas horas

Como un clásico veraniego, el Xerez CD ha vuelto a tener los derechos federativos bloqueados debido a las deudas con jugadores de pasadas temporadas. En 2022 no ha habido excepción y el club azulino tiene que solventar esta situación en las próximas horas para poder inscribir a los jugadores, condición sine qua non para el estreno en Liga este domingo en Chapín contra el Puente Genil.

Esta temporada, la cantidad superaba los 40.000 euros, pecata minuta con las cifras de veranos anteriores y que hicieron peligrar el futuro de la entidad. Baste con recordar 2019, cuando el XCD no se presentó a la primera jornada en Arcos y salvó el 'match-ball' tres días antes del segundo encuentro de liga después de un sufrimiento agonístico.

Fuentes del club explican que la situación esta vez está controlada y confían en solucionar los pagos en las próximas horas. De hecho, estaba pendiente de realizar una transferencia para levantar el bloqueo y sólo quedaba el visto bueno del sindicato de jugadores, entidad que tiene que comunicar el pago a la Federación para que esta levante el bloqueo. La normativa indica que la fecha límite es 24 horas antes de la hora del primer partido de Liga, aunque las fichas las tiene que validar la RFAF y el plazo se adelantaría a este viernes al ser el sábado un día no laborable.

Además de las deudas contraídas con los futbolistas de la pasada campaña -con la mayoría se ha llegado a acuerdos, pero no con todos-, el Deportivo ha saldado al completo la deuda de Manuel Ruz, futbolista azulino la última temporada que estuvo el club en liga profesional. Con el exjugador no ha habido negociación -no se ha prestado a ello- y se le ha tenido que abonar lo que restaba de los 90.000 euros que reclamó en su momento.

Por otro lado, los jugadores de la plantilla azulina han pasado este jueves por la sede del club para cobrar la nómina del mes de agosto.