El Xerez CD renueva a Quirós y quiere que David Narváez siga

El Xerez Club Deportivo quiere que David Narváez, máximo goleador del equipo la pasada temporada, continúe en la entidad xerecista. Así lo ha asegurado Vicente Vargas, director deportivo del club, durante la presentación de Borja Jiménez como nuevo futbolista del XCD. Como se recordará, el jugador apuntaba ayer que la oferta que le había realizado el club era insuficiente.

Vargas ha comentado que "a David se le ha hecho una propuesta y nos pidió unos días para pensarlo. A mí no me ha comentado si la oferta le parece poco o mucho. Nosotros queremos que David continúe. En ese aspecto, lo tenemos claro. Si no, no se le hubiera hecho la oferta que se le ha hecho. Estamos contentos con David, con su trabajo durante el año. Ha sido un jugador capaz de aguantar ese chaparrón de no jugar cuando todos sabemos que para los futbolistas es duro pasar por momentos así. Trabajó y terminó la temporada de manera espectacular".

Por otro lado, la entidad ha anunciado la renovación de Antonio Quirós, que seguirá una temporada más defendiendo los colores del Xerez Club Deportivo. A sus 34 años, el jugador jerezano jugará su sexta temporada en el club azulino.

Con la renovación del 'Chino', el XCD tiene ya 13 jugadores en plantilla: los porteros Isi Jareño y Miguel Guerrero; los defensas Dani Jurado, Isra y Quirós; los centrocampistas Juanjo, Luis Castillo, Yeray Jiménez, Alberto Piñero y Juanma Aguilar; y los delanteros Edu Brenes, Borja Jiménez y Yeray Morales.